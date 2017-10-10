به گزارش خبرنگار مهر، سید حمایت میرزاده صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: توجه به ورزشهای بومی محلی میتواند زمینه شکوفایی توانمندی ورزشی مناطق مختلف را به دنبال داشته باشد.
وی افزود: به ویژه توجه به این مهم در محلات شهری و روستاها مورد تأکید است و بنده در دیدار با وزیر ورزش و جوانان خواستار توجه به ورزشهای بومی محلی و اولویت قائل شدن به آن، شدم.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی همچنین به ضرورت توسعه امکانات ورزشی مناطق محروم تأکید و اضافه کرد: اینکه بخش عمده امکانات در تهران و مراکز برخی استانها متمرکزشده رویکرد صحیحی نیست.
میرزاده تصریح کرد: انتظار میرود توسعه امکانات ورزشی مناطق محروم به صورت ویژه در اولویت قرار گرفته و توانمندیهای چنین مناطقی پرورش یابد.
وی با ذکر مثالی به توانمندیهای شهرستان گرمی اشاره کرد و بیان داشت: در این شهرستان میتوان مسابقات و تمرینات تیم های ملی را دایر کرد.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی افزود: به ویژه در رشتههای قایقرانی، اسبسواری و دومیدانی میتوانیم مسابقات ورزشی برگزار کنیم که انتظار میرود قابلیت منطقه مورد توجه قرار گیرد.
میرزاده همچنین خواستار تکمیل پروژههای ناقص و نیمهتمام ورزشی شهرستان شد تا زمینه ورزش برای اقشار مختلف مردمی تسهیل شود.
نظر شما