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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۷:۵۸

رئیس پلیس راه ایلام:

حادثه رانندگی در چرداول ایلام ۳ کشته و زخمی برجای گذاشت

حادثه رانندگی در چرداول ایلام ۳ کشته و زخمی برجای گذاشت

ایلام-رئیس پلیس راه ایلام گفت: حادثه رانندگی در چرداول ایلام یک کشته و دو زخمی برجای گذاشته است.

 سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر  گفت: در این حادثه یکدستگاه خودرو پژو ۲۰۶ از جاده منحرف و واژگون شد.

وی گفت: در این حادثه یک نفر جان باخت و ۲ نفر نیز مجروح شدند.

رئیس پلیس را ایلام گفت: این حادثه ساعت ۲۳ شب گذشته اتفاق افتاد.

کد مطلب 4109488

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