حادثه رانندگی در چرداول ایلام ۳ کشته و زخمی برجای گذاشت

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این حادثه یکدستگاه خودرو پژو ۲۰۶ از جاده منحرف و واژگون شد.
وی گفت: در این حادثه یک نفر جان باخت و ۲ نفر نیز مجروح شدند.
رئیس پلیس را ایلام گفت: این حادثه ساعت ۲۳ شب گذشته اتفاق افتاد.
ایلام-رئیس پلیس راه ایلام گفت: حادثه رانندگی در چرداول ایلام یک کشته و دو زخمی برجای گذاشته است.
سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این حادثه یکدستگاه خودرو پژو ۲۰۶ از جاده منحرف و واژگون شد.
وی گفت: در این حادثه یک نفر جان باخت و ۲ نفر نیز مجروح شدند.
رئیس پلیس را ایلام گفت: این حادثه ساعت ۲۳ شب گذشته اتفاق افتاد.
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