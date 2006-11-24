سال پیامبر نیازمند تبلیغات گسترده از سوی صدا و سیما است

حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی عضو کمیسیون فرهنگی مجلی شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در سال پیامبر گرامی اسلام(ص) عملکرد سازمانهای فرهنگی در سطح کشور مطلوب نبوده است و در کل ما از کارکرد نهادهای فرهنگی راضی نبوده ایم چرا که این نهادها اقدامات چشمگیر، ماندگار و روشنی انجام نداده اند و تمام برنامه های پیش بینی شده در این سال تنها به برگزاری جلسات و همایشها محدود شده است.

وی افزود: هر نهاد فرهنگی با توجه به اهداف نامگذاری سال پیامبر و برنامه های پیش بینی شده در سال جاری حداقل باید یک الی دو برنامه اساسی و ماندگار در دست داشته باشد که متأسفانه این اقدامات شکل نگرفته است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه هدف از نامگذاری سال پیامبر(ص) از سوی مقام معظم رهبری تدوین برنامه های هدفمند و ماندگار است، یادآور شد: در سالی که با نام حضرت علی(ع) نامگذاری شد بحث گفتمان عدالت مطرح شد و شاهد آثار این بحث در برنامه های کشور بودیم، در سال جاری نیز با توجه به اهانت هایی که از سوی کشورهای غربی به ساحت مقدس پیامبر(ص) شکل گرفت تدوین و اجرای برنامه های هدفمند و ماندگار با توجه به سیره پیامبر اسلام اصلی ترین هدف است که می بایست برنامه های اجرایی و فرهنگی در همه ابعاد مختلف جامعه بر همین مبنا و اصول باشد.

حجت الاسلام سید محمد رضا میرتاج الدینی همچنین تصریح کرد: کمیسیون فرهنگی طی گزارش به مجلس شورای اسلامی مستلزم پاسخگویی به این امر است که اقداماتی را که نهادهای فرهنگی انجام داده اند پاسخگو ارائه دهد که البته متأسفانه اینگونه اقدامات مطلوبی انجام نگرفته است که به شکل گزارش انجام گیرد.

وی گفت: با توجه به اینکه سیره نبوی کاملترین و جامع ترین الگو برای هر انسانی در زندگی است در اینجا باید به بعضی از نکته ها تأکید داشته باشیم که رفتار اجتماعی مردم را در جامعه امروز با توجه به فرهنگ نبوی و اخلاق پیامبر اسلام(ص) و رفتارهای فردی و اجتماعی ایشان به شکلهای مختلف و در مراحل مختلف با مشارکت مجامع فرهنگی و همکاری گسترده صدا و سیما و تولید فیلمهای منسوب به سیره پیامبر(ص) این اقدامات انجام بگیرد و نهادینه شود.