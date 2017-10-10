آتش سوزی منطقه صوفی کبیرکوه در شهرستان ملکشاهی مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسد قاسمی فرماندار شهرستان ملکشاهی به خبرنگار مهر گفت: با تلاش نیروهای سپاه، بسیج نیروهای امدادی و یگان حفاظت منابع طبیعی، آتش سوزی در جنگل های منطقه صوفی کبیرکوه مهارشد.

وی گفت: هم اکنون نیروهای اعزامی به منطقه و یگان حفاظت در حال پایش منطقه آتش سوزی هستند.

گفتنی است از ظهر دیروز آتش به منطقه جنگلی درگناب و صوفی واقع در کبیرکوه شهرستان ملکشاهی سرایت کرد و دامنه آن تا شب گسترش یافت که با تلاش نیروهای امدادی امروز مهار شد.

منطقه درگناب در ۱۵ کیلومتری شهر ارکواز و در مسیر جاده ملکشاهی به ایلام و جزو مناطق جنگلی رشته کوه کبیرکوه است.

در سال جاری این دومین آتش سوزی گسترده ای است که در سطح اراضی و جنگل های مناطق کوهستانی شهرستان ملکشاهی رخ می دهد.