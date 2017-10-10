  1. استانها
  2. اردبیل
۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۰۶

مدیرکل هواشناسی اردبیل به مهر خبر داد؛

کاهش ۱۹ درصدی بارش‌ها در اردبیل طی ۶ ماهه نخست سال

کاهش ۱۹ درصدی بارش‌ها در اردبیل طی ۶ ماهه نخست سال

اردبیل – مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: میزان بارش نیمه نخست سال جاری استان به نسبت دوره آماری و سال گذشته با کاهش ۱۹ درصدی همراه است.

علی دولتی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: متوسط مجموع بارش زراعی سال جاری استان ۲۷۴ میلی‌متر است که به نسبت دوره آماری با ۳۳۹ میلی‌متر با افت ۱۹ درصدی همراه است.

وی افزود: در مقایسه با سال گذشته نیز با میزان بارش ثبت شده ۳۷۴ میلی‌متر ما شاهد کاهش ۲۷ درصدی بارش‌ها هستیم.

مدیرکل هواشناسی استان تأکید کرد: بیشترین کاهش بارش در سال زراعی جاری متعلق به شهرستان نمین است که به نسبت به دوره آماری ۴۰ درصد و به نسبت سال گذشته ۳۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

دولتی مهر متذکر شد: به غیر از بیله سوار که با کاهش پنج‌درصدی بارش به نسبت دوره آماری وضعیت نسبتاً نرمالی داشته در سایر مناطق استان و در مقایسه با دوره آماری شاهد کاهش ۱۰ تا ۳۴ درصدی بارش‌ها هستیم.

وی افزود: در مقایسه با سال گذشته نیز بارش‌ها از ۱۵ تا ۴۰ درصد کاهش یافته و بیشترین کاهش در نمین و پارس‌آباد ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان تأکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در فصل پاییز بارش‌های استان کمتر از نرمال باشد اما در مقابل در فصل زمستان کمبود بارش‌ها جبران خواهد شد.

کد مطلب 4109494
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها