علی دولتی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: متوسط مجموع بارش زراعی سال جاری استان ۲۷۴ میلی‌متر است که به نسبت دوره آماری با ۳۳۹ میلی‌متر با افت ۱۹ درصدی همراه است.

وی افزود: در مقایسه با سال گذشته نیز با میزان بارش ثبت شده ۳۷۴ میلی‌متر ما شاهد کاهش ۲۷ درصدی بارش‌ها هستیم.

مدیرکل هواشناسی استان تأکید کرد: بیشترین کاهش بارش در سال زراعی جاری متعلق به شهرستان نمین است که به نسبت به دوره آماری ۴۰ درصد و به نسبت سال گذشته ۳۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

دولتی مهر متذکر شد: به غیر از بیله سوار که با کاهش پنج‌درصدی بارش به نسبت دوره آماری وضعیت نسبتاً نرمالی داشته در سایر مناطق استان و در مقایسه با دوره آماری شاهد کاهش ۱۰ تا ۳۴ درصدی بارش‌ها هستیم.

وی افزود: در مقایسه با سال گذشته نیز بارش‌ها از ۱۵ تا ۴۰ درصد کاهش یافته و بیشترین کاهش در نمین و پارس‌آباد ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان تأکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در فصل پاییز بارش‌های استان کمتر از نرمال باشد اما در مقابل در فصل زمستان کمبود بارش‌ها جبران خواهد شد.