درخواست تمدید تفحص صندوق ذخیره فرهنگیان/مردم تخلفات را گزارش دهند

محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت بررسی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان بیان کرد:جلسه ای درباره ی صندوق ذخیره فرهنگیان امروز برگزار می‌شود و گزارش نهایی در این جلسه ارایه خواهد شد.

وی افزود: ابعاد این موضوع بسیار گسترده است و حداقل سه سال طول می کشد تا تمام زوایا را بررسی کنیم.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، تصریح کرد: از تمام افراد کشور که احتمال وجود تخلفی را در این پرونده می دهند، تقاضا داریم موضوع را به کمیسیون آموزش مجلس اطلاع دهند.

وی تصریح کرد: این موضوع روند تهیه گزارش نهایی را تسریع می کند و باعث هدایت دستگاه های نظارتی برای شناسایی تخلفات احتمالی، برخورد با آن و اصلاح سیستم می شود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به این پرسش که مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان مدعی هستند که تخلف به بانک سرمایه مربوط است و ربطی به صندوق ندارد، گفت: صندوق ذخیره دارای هلدینگ ها و شرکت های متعددی است. بانک سرمایه یکی از زیرمجموعه هاست که بخشی از سهام آن در اختیار صندوق ذخیره است. اگر تخلفی در آنها انجام شود صندوق باید پاسخگو باشد.

زاهدی درباره تمدید زمان تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره بیان کرد: درخواست کردیم تا زمان تحقیق و تفحص سه ماه تمدید شود.

وی ادامه داد: اگر هیئت رییسه بپذیرد که مدت تحقیق سه ماه دیگر تمدید شود گزارش کاملتری آماده می‌شود اما اگر موافقت نکنند گزارش را براساس آنچه که تاکنون به آن دست یافته ایم به صحن علنی مجلس ارائه می کنیم. در نهایت باید به قوه قضائیه ارجاع شود.

زاهدی تاکید کرد: امیدواریم دستگاه قضا تمام زوایای تخلفات را با کمک دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و کمیسیون آموزش مجلس ادامه دهد.