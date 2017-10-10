به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اسپوتنیک»، یک منبع محلی در استان صعده اعلام کرده که در پی حمله دیشب دوشنبه شب، جنگنده ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان به استان صعده دست کم ۱۳ نفر کشته و زخمی شدند.

بر اساس این خبر این حمله مناطق مسکونی منطقه «مشاف» در شهر «شدا» را هدف قرار داده و منجر به کشته شدن ۹ نفر و زخمی شدن ۴ تن دیگر شده بود.

این منبع محلی به اسپوتنیک گفته این حمله فقط چندساعت بعد از تیراندازی گارد مرزی عربستان به سوی شهروندان یمنی در منطقه «المشنق» در شهر شدا و منطقه الرقو در شهر «منبه» در استان صعده بوده است که این حمله نیز منجر به کشته و زخمی شدن ۷ نفر شد.

حمله عربستان به یمن تا کنون منجر به مرگ ده ها هزار نفر شده و علاوه بر آن دست کم ۳ میلیون نفر در پی شرایط بد زندگی به خاطر جنگ آواره شده اند و با توجه به اینکه اوضاع انسانی روز به روز در این کشور بدتر می شود و با انتشار بیماری هایی چون وبا، دست کم ۱۴ میلیون نفر در یمن نیاز به کمک های بهداشتی و پزشکی دارند.