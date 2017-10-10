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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۸:۲۹

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیروان:

۴۵۰۰ تن برنج در شهرستان سیروان برداشت می شود

۴۵۰۰ تن برنج در شهرستان سیروان برداشت می شود

ایلام-مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیروان گفت: چهار هزار و ۵۰۰ تن برنج در شهرستان سیروان برداشت می شود.

حجت الله بخشوده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان سیروان از قطب های اصلی تولید برنج در استان ایلام است و محصول تولیدی در این شهرستان به سایر نقاط کشور نیز ارسال می شود.

وی گفت: در حال حاضر برداشت برنج در شهرستان سیروان آغاز شده و ۱۷ دستگاه کمباین مخصوص برداشت برنج مشغول به فعالیت هستند.

وی تصریح کرد: ارقام برنج کشت شده در شهرستان شامل عنبربو و طارم است که سطح زیر کشت عنبربو بیشتر است.

بخشوده با اشاره به اینکه یک هزار و ۳۷۵ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به کشت برنج اختصاص یافته است، گفت: پیش بینی می شود از این سطح بیش از چهار هزار و ۵۰۰ تن برنج برداشت شود.

کد مطلب 4109508

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