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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۸:۴۰

رئیس مرکز پایش آلاینده های مشهد

هوای مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت/ هشدار به گروه های حساس

هوای مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت/ هشدار به گروه های حساس

مشهد-رئیس مرکز پایش آلاینده های مشهد گفت: کیفیت هوای روز سه شنبه مشهد در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرارگرفت.

رضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد در صبح سه شنبه با شاخص ۱۰۲در شرایط ناسالم  قرار دارد. 

وی افزود: کیفیت هوا در ایستگاه های آوینی، الهیه، خیام شمالی، سمزقند، مفتح، چمن و کریمی در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد. 

رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد تصریح کرد: بیشترین میزان آلودگی از ایستگاه چمن با شاخص ۱۲۵ در شرایط ناسالم گزارش شده است. 

اسماعیلی بیان کرد: مقایسه میزان آلاینده ها نشان می دهد به غیر از مونواکسید کربن بر غلظت همه آلاینده ها نسبت به روزگذشته افزوده شده است.

کد مطلب 4109510

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