هوای مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت/ هشدار به گروه های حساس

رضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد در صبح سه شنبه با شاخص ۱۰۲در شرایط ناسالم قرار دارد.

وی افزود: کیفیت هوا در ایستگاه های آوینی، الهیه، خیام شمالی، سمزقند، مفتح، چمن و کریمی در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد تصریح کرد: بیشترین میزان آلودگی از ایستگاه چمن با شاخص ۱۲۵ در شرایط ناسالم گزارش شده است.

اسماعیلی بیان کرد: مقایسه میزان آلاینده ها نشان می دهد به غیر از مونواکسید کربن بر غلظت همه آلاینده ها نسبت به روزگذشته افزوده شده است.