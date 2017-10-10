محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۳ عملیات اطفای حریق، ۴ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۵۱ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۷ مورد منجر به عملیات شده، ۱۴ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۱۵۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۱۸۰ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۳ مورد آتش سوزی شامل حریق خودرو در عین القضاه، حریق ضایعات در شهرک مدنی و نشت سوخت خودرو در بلوار بعثت بوده است.

وی گفت: همچنین ۴ مورد عملیات امداد و نجات شامل ۲ مورد نجات افراد محبوس شده در آسانسور در شهرک فرهنگیان و جهان نما و ۲ مورد مهار حیوانات در روستای فقیره و خیابان اکباتان توسط آتش نشانان به انجام رسید.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان گفت: تعداد ۲ نفر نجات یافته در این عملیات گزارش شده است.