اجرای فاضلاب جرقویه در انتظار اعتبار است/توسعه مخزن آب شهرستان

حسن جعفری هرندی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آب مورد نیاز شرب منطقه جرقویه از تصفیه خانه بابا شیخ علی تامین می شود، اظهار داشت: در گذشته آب شرب شهرهای محمود آباد و نصرآباد با حفر چاه تامین می شد.

وی با بیان اینکه چنانچه مشکلی در روند انتقال آب از تصفیه خانه بابا شیخ علی به جرقویه ایجاد شود مخزن تنها برای دو ساعت قادر به تامین آب این منطقه بودیم ادامه داد: بر این اساس بهره برداری از مخزن بزرگتر در دستور کار قرار گرفت.

بخشدار جرقویه سفلی با اشاره به اینکه از دو سال گذشته و با توجه به تامین اعتبار از سوی اداره آب و فاضلاب استان و همچنین استفاده از تملک و دارایی شهرستان، مخزن بزرگ تری با دو هزار متر مکعب حجم در دستور کار قرار گرفت، تصریح کرد: در حال حاضر این مخزن با اعتبار ۱۱ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه این مخزن قرار است آب مورد نیاز ۱۵ هزار نفر از اهالی شهرهای نیک آباد و حسن آباد و ۱۰ روستای تابعه رادر صورت بروز مشکل در تصفیه خانه بابا شیخ علی تامین کند، افزود: این حجم آب برای مصرف دو روز اهالی این منطقه کفایت می کند.

حفر چاه های جذبی در جرقویه دچار مشکل است

جعفری هرندی همچنین به لایروبی دو حلقه چاهی که در گذشته تامین کننده آب شرب شهرهای محمد اباد و نیک اباد بوده اشاره و گفت: این دو چاه از مدار خارج شده و با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال و شش کیلومتر لوله گذاری از محل اعتبارات ملی و استانی عشایری ساماندهی شده است و در مواقع نیاز مورد استفاده قرار می گیرد.

وی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت فاضلاب منطقه جرقویه سفلی نیز اضافه کرد:راه اندازی فاضلاب یکی از مطالبات اصلی شهروندان این منطقه است چرا که حفر چاه های جذبی در این منطقه دارای مشکلات زیادی است.

بخشدار جرقویه سفلی بابیان اینکه شهرهای و روستاهای جرقویه سفلی با فاصله ۱۵ کیلومتری از هم قرار دارند، افزود: با راه اندازی یک تصفیه خانه می توانیم ۱۸ هزار نفر را تحت پوشش قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه از پساب منطقه جرقویه می توان برای آبیاری فضای سبز استفاده کرد، ابراز داشت: مطالعات راه اندازی فاضلاب منطقه جرقویه سفلی انجام شده است و برای آغاز عملیات اجرایی این پروژه نیازمند ۲۰ میلیارد تومان اعتبار هستیم.