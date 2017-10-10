دلیل برگزاری انتخابات کمیسیون ورزشکاران در روز تعطیل!

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک جمعه ۱۲ آبان ماه برگزار می شود؛ این زمانی است که اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در نشست شنبه گذشته خود در مورد آن به جمع بندی رسیدند. البته پیش از این قرار بود انتخابات این کمیسیون ۲۰ مهرماه برگزار شود اما به دلیل انجام نشدن برنامه ها و اقدامات لازم، انجام رای گیری در این زمان مقرر لغو شد.

زمان اولیه (۲۰ مهرماه) برای انتخابات کمیسیون ورزشکاران روز پنجشنبه بود اما زمان جدید (۱۲ آبان ماه) روز جمعه است. همین مسئله این ابهام و پرسش را ایجاد کرده که «چرا انتخابات مهمترین کمیسیون کمیته ملی المپیک روز تعطیل برگزار می شود؟»

محمود عبداللهی یکی از اعضای ستاد نظارت بر انتخابات کمیسیون ورزشکاران در گفتگو با خبرنگار در پاسخ به این پرسش گفت: عدم ترافیک و سهولت در رفت و آمد مهمترین دلیل برای انتخاب این روز برای برگزاری انتخابات کمیسیون ورزشکاران بود. تعداد افرادی که می توانند در انتخابات حضور داشته باشند و رای بدهند، بیش از ۴۰۰ نفر است. برخی از آنها باید از شهرستان به تهران بیایند و بعضا هم مجبور هستند روز قبل از انتخابات عازم تهران شوند. برای این افراد در آکادمی ملی المپیک اتاق رزرو می شود تا بتوانند در آن مستقر شوند.

وی در این رابطه ادامه داد: آکادمی ملی المپیک که محل برگزاری انتخابات کمیسیون ورزشکاران و محل استقرار برخی ورزشکاران رای دهنده است، در روز تعطیل به مراتب خلوت تر از ایام هفته خواهد بود. این هم یکی دیگر از دلایل تعیین روز جمعه برای انتخابات کمیسیون ورزشکاران بود. گذشته از اینها انتخابات مهمی مانند شوراها و ریاست جمهوری هم روز تعطیل برگزار می شود.

«اما زمان اولیه - ۲۰ مهرماه - برای انتخابات کمیسیون ورزشکاران روز پنجشنبه بود نه روز تعطیل؛ چرا آن زمان این مسائل لحاظ نشده بود؟» این عضو ستاد نظارت بر انتخابات کمیسیون ورزشکاران در پاسخ به این پرسش گفت: البته بعد از لغو انتخابات کمیسیون ورزشکاران در زمان مقرر اولیه ابتدا ۱۳ آبان ماه به عنوان زمان جدید پیشنهاد داده شد اما با در نظر گرفتن ترافیک شدید این روز و مشکلاتی که می تواند ایجاد کند، این زمان تصویب نشد. در نهایت اعضای هیات اجرایی در مورد ۱۲ آبان ماه به توافق رسیدند. به هر حال با در نظر گرفتن چگونگی رای گیری و روند آن که احتمالا طولانی خواهد بود روز تعطیل برای برگزاری انتخابات مناسب تر دیده شد.

عبداللهی همچنین در مورد چگونگی رای گیری و اینکه «آیا انتخابات کمیسیون ورزشکاران مانند مجامع انتخاباتی فدراسیون ها برگزار می شود؟»، گفت: همانطور که اشاره شد بیش از ۴۰۰ ورزشکار مجاز به حضور در انتخابات به عنوان افراد رای دهنده هستند. قطعا مستقر کردن این تعداد ورزشکار در یک سالن برای رای گیری در یک زمان مشخص و مدیریت آن امکان پذیر نیست. بنابراین انتخابات کمیسیون ورزشکاران مانند مجامع فدراسیون ها و حتی انجمن ورزشی نویسان برگزار نمی شود. در واقع انتخابات مانند شورای محلات برگزار می شود.

وی تاکید کرد: ورزشکاران مجاز به حضور در انتخابات کمیسیون ورزشکاران می توانند در روز رای گیری با حضور در آکادمی ملی المپیک رای بدهند اما اینگونه نیست که همه با هم بیایند؛ زمانی برای رای گیری مشخص می شود و ورزشکاران در آن بازه زمانی مجاز به ارائه رای خود هستند. البته با در نظر گرفتن تعداد زیاد رای دهندگان احتمال اینکه زمان مشخص شده تمدید هم شود، وجود دارد.