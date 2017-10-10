به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی دوشنبه شب در گفتگوی ویژه خبری در صدا و سیمای ایلام اظهار داشت: گازرسانی در استان ۸۰ درصد است و متوسط کشوری ۹۵ درصد است که باید گازرسانی به سطح کشوری برسد.
وی گفت: در بخش کشاورزی۸۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در ایلام آبی است که با برنامهریزی برای مهار و انتقال روانآبها و اجرای سیستمهای نوین آبیاری این میزان افزایش یابد.
سلیمانی دشتکی تصریح کرد: سرزمین ایلام سرزمین بکری است و در بخش کشاورزی باید صنایع تبدیلی و فرآورده رونق گیرد.
وی تصریح کرد: صنعت گردشگری و به ویژه گردشکری مذهبی باید رونق گیرد و هزینه درامد مردم در این خصوص مد نظر قرار گیرد، ایلام از مراکز تاریخی و باستانی در کشور است و گردشگری طبیعی ایلام نیز مد نظر قرار گیرد و مجتمع های رفاهی خوبی در استان در مسیر زائرین ایجاد شود.
استاندار ایلام گفت: مرز یکی از فرصتهای اصلی استان است و بایستی زیرساختهای منطقه ویژه تکمیل و بهره برداری شوند و منطقه آزاد نیز در دولت تصویب شده و نمایندگان استان رایزنی کنند و در مجلس به تصویب برسانند.
ستاد توسعه استان در تهران ایجاد شود
وی بیان کرد: گذرهای جدید در استان ایجاد خواهد شد تا تراکم جمعیتی در تردد مسافرین و زائرین توزیع شود.
استاندار ایلام افزود: پالایشگاه نفت در استان راهاندازی شود و از خامفروشی جلوگیری و صنایع پایین دستی در نفت و گاز و پتروشیمی احصاء و ایجاد شود.
وی تصریح کرد: خارج از جناح بندیهای سیاسی بزرگان ملی ایلام به توسعه استان کمک کنند و ستاد توسعه استان در تهران ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه انتصابات در اختیارات استاندار و وزارت کشور است توسعه استان را به حاشیه میبرد، افزود: یک وحدت رویه در استان نیز شکل گیرد و اجازه ندهند ما به حاشیه برویم و در فضاهای مجازی حواشی و شایعههای شکل گرفته اما بنده به دنبال ورود افراد خارج از استان نخواهم بود.
وی افزود: مدیرانی منصوب خواهند شد که برنامه دولت را بپذیرند و ممکن است اصلاحطلب یا اصولگرای معتدل باشند ولی باید پاشنه اتاق وزیر را بلرزانند و فریاد زنند و اعتبار بگیرند.
سلیمانی دشتکی تصریح کرد: نمایندگان استان در تمام برنامهها همراه هستند و مدیران ما در استان یکی دو روز به دنبال بودجه در تهران باشند.
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