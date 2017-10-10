ممنوعیت ورود دامداران به منطقه قراویز صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قنادی امروز در جمع خبرنگاران با تاکید بر این مطلب که پیگیری مطالبات عامه ی مردم یکی از وظایف دادسرای استان است، اظهار داشت: در این خصوص اقدامات و فعالیت های متنوع و گسترده ای توسط دستگاه قضایی استان صورت می گیرد.

وی به تلف شدن یک قلاده آهو توسط سگ گله در منطقه حفاظت شده قراویز شهرستان سرپل ذهاب طی هفته گذشته اشاره کرد و گفت: پس از این حادثه، دادستانی شهرستان سرپل ذهاب دستور ممنوعیت ورود دامداران به منطقه حفاظت شده قراویز را صادر نمود. همچنین پرونده ای در این رابطه در دستگاه قضایی تشکیل شد تا چنانچه بزه عمدی از سوی شخص یا اشخاصی صورت گرفته است، برخورد قانونی اعمال گردد.

مسئول روابط عمومی دادسرای کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به نتایج پیگیری برخی دیگر از مطالبات عمومی پرداخت و تصریح داشت: در اوایل هفته جاری، ۱۶۰ بطری انواع مشروبات الکلی خارجی، ۲۰ گالن ۲۰ لیتری، ۱ عدد بشکه ۱۰۰ لیتری و ۵۱ بطری شراب دست ساز در یکی از شهرستان های استان کشف و ضبط شد و با تشکیل پرونده قضایی موضوع در شعبه بازپرسی، متهم پرونده با صدور تامین قرار کیفری متناسب بازداشت شد.

وی همچنین از دستگیری دو توزیع کننده مواد مخدر در محلات شهر کرمانشاه خبرداد و افزود: از این دو متهم ۴۱ ساله و ۳۰ ساله، مقادیر ۲۵۰ گرم ماده مخدر صنعتی از نوع شیشه و ۳ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.

قنادی در پایان یادآورشد: توقیف یک دستگاه خودروی پراید با ۵۷۵ ثوب البسه در پاسگاه قزانچی و توقیف ۲ قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز توسط پاسگاه درود فرامان و تشکیل پرونده قضایی برای این دو نفر، نمونه های دیگری از همکاری مردم با دستگاه قضایی بوده است.