۱۸۰۰ نفر از قزوین برای سفر اربعین در سامانه سماح ثبت نام کرده اند

علیرضا کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در سال جاری اقدامات لازم برای عزیمت زائران حسینی صورت گرفته است.

مدیر حج و زیارت استان قزوین یادآورشد: تاکنون حدود ۶۰ هزار نفر در کشور برای حضور در مراسم پیاده روی اربعین حسینی در سامانه سماح ثبت نام کرده‌اند.

وی افزود: علاقمندان و مشتاقان زیارت اربعین باید توجه داشته باشند که فقط با ثبت ‌نام در سامانه سماح و پرداخت وجه اینترنتی در این سامانه، دریافت ویزا برای آنان امکان‌پذیر نیست.

کلانتری گفت: ثبت‌نام کنندگان در سامانه سماح لازم است در اسرع وقت، مدارک خود شامل گذرنامه با حداقل شش ماه اعتبار و دو قطعه عکس ٤*٣ پشت زمینه سفید و ترجیحاً شبیه عکس گذرنامه را به دفاتر زیارتی که در سامانه سماح انتخاب کرده‌اند، تحویل دهند تا هر چه زودتر روادید اربعین برای آنان صادر شود.

پیش بینی اعزام ۲۵ هزار نفر از استان قزوین

وی بیان کرد: امسال ۲۵ هزار نفر برای اعزام به مراسم اربعین از استان قزوین سهمیه پیش بینی شده و با همکاری همه دستگاههای اجرایی مقدمات اعزام زائران نیز فراهم شده است.

کلانتری یادآورشد: با توجه به شرایط ویژه کشور عراق امسال وضعیت خاصی حاکم است و هیچ زائری بدون گذرنامه و روادید اجازه ورود به عراق را نخواهد داشت لذا از شهروندان انتظار داریم نسبت به تهیه گذرنامه و روادید اقدام کنند.

وی افزود: مدت اعتبار گذرنامه ها باید حداقل شش ماه باشد و از زائران درخواست می شود ضمن بررسی تاریخ اعتبار گذرنامه برای روادید هم از همین امروز اقدام کنند و این کار را به روزهای نزدیک اربعین موکول نکنند.

مدیر حج و زیارت استان قزوین اظهارداشت: همه زائران باید مراقب افراد سودجو باشند و از طریق افراد ناشناس و مراکز بدون مجوز با وسوسه سفر ارزانتر و یا بدون گذرنامه فریب نخورند و از طریق مراکز رسمی اقدام کنند و چون به صورت انفرادی و گروهی هم میتوانند اقدام کنند شرایط سهل تر شده است.

کلانتری یادآورشد: ستاد اربعین با پیش بینی ۳۰۰ دستگاه اتوبوس برای اعزام ۲۵ هزار نفر نسبت به اعزام زائران اقدام خواهد کرد.