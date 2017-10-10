به گزارش خبرگزاری مهر، «وندی شرمن» مذاکره کننده ارشد تیم هسته ای سابق آمریکا با انتشار یادداشتی در «نیویورک تایمز» از تصمیم احتمالی دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور برای خروج از برجام انتقاد کرد.

وی در این باره نوشت: ظاهرا ترامپ می خواهد علیرغم این واقعیت که ایران مفاد توافق هسته ای را نقض نکرده، چین اقدامی را انجام دهد. در واقع، اعضای کلیدی تیم امنیت ملی وی به پایبندی ایران، اذعان کرده اند و آژانس بین المللی انرژی اتمی هم در ۸ گزارش خود این مسئله را تایید کرده است.

در عین حال شرمن مدعی شد: تیم ترامپ درباره اینکه می گوید رفتار ایران در راستای ثبات زدایی از منطقه است، حق دارد. اما وقتی می گوید این رفتارها در تناقض با روح برجام است، اشتباه می کند. در واقع، سیاست خارجی دردسر ساز ایران اولین دلیل در توجیه ضروری بودن توافق هسته ای است چرا که ایران مسلح به تسلیحات اتمی به مراتب برای منطقه و جهان خطرناک تر است.

شرمن می افزاید: اما ترامپ به جای آنکه مسئولیت تصمیم درباره آینده توافق را به عهده بگیرد، خواهان شانه خالی کردن از آن است. او امیدوار است کنگره مصوبه ای را برای رفع برخی دغدغه های آمریکا که هرگز جزئی از دستورکار اصلی توافق هسته ای نبوده است، تصویب کند. اگر کنگره به اقدام یک جانبه برای تغییر یک توافق چندجانبه رضایت بدهد، در عمل موجب نابودی آن خواهد شد.

شرمن در ادامه با این ادعا که توافق هسته ای مانع از دستیابی ایران به تسلیحات اتمی می شود، گفت: تعمد ترامپ به عدم پذیرش واقعیت درباره توافق هسته ای، تبعات بسیار گسترده ای خواهد داشت.

به گفته وی، اجرای این تصمیم خیانت به اعتماد متحدین آمریکا است و منزوی شدن این کشور را در پی خواهد داشت. حال آنکه تبعات آن برای سیاست خارجی آمریکا فاجعه بار خواهد بود چراکه به این ترتیب میان آمریکا و اروپا جدایی افتاده، روابط ترانس آتلانتیک تضعیف می شود و سفر ماه آینده ترامپ به چین با هدف مهار کره شمالی را نیز تحت الشعاع قرار می دهد.

شرمن در نهایت می گوید: اقدام ترامپ به ایران فرصت می دهد تا حق به جانب به نظر برسد چراکه به این ترتیب می گوید اول آمریکا بود که توافق را برهم زد. به این ترتیب حتی اگر ایران راضی به ادامه توافق با دیگر کشورهای دخیل باشد، آمریکا موضع خود برای اعمال نفوذ بر کمیسیون مشترک برجام را از دست می دهد و آن وقت است که به شواهد ما درباره سایت های نظامی ایران به دیده تردید نگاه خواهد شد.

این دیپلمات آمریکایی در نهایت هشدار می دهد: ترامپ و کنگره جمهوریخواه نه تنها با آتش بازی می کنند بلکه خود مسبب برافروختن آن هستند و مشکل می توان پیش بینی کرد هر یک از عواقب ذکر شده چه تاثیری بر سیاست خارجی آمریکا خواهد داشت.