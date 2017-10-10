حماسه خارگ در دانشگاه تدریس شود/ لزوم معرفی مقاومت جزیره

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی رزمجو صبح سه‌شنبه در دیدار با مدیران و معاونین دانشگاه آزاد اسلامی خارگ و دیر اظهار داشت: جزیره مقاوم خارگ میدان‌دار اقتصاد کشور در هشت سال دوران دفاع مقدس بود و ایران اسلامی رشادت‌های فرزندان خود در جزیره مقاوم خارگ را هیچ‌گاه فراموش نخواهد کرد.

وی افزود: امام خمینی (ره) فرمودند که جبهه‌ها دانشگاه هستند و بی‌شک این یکی از تاریخی‌ترین جمله‌های امام (ره) بود، درسی که از جبهه آموختیم را باید به صورت متمرکز به نشر آثار دفاع مقدس بپردازیم.

رزمجو تصریح کرد: در استان بوشهر رشد دانشگاهها را شاهد هستیم، یک زمانی پذیرش دانشجو به سختی انجام می‌شد و تخصص‌های مورد نیاز استان در زمینه‌های انرژی و دریانوردی وجود نداشت، ولی الان دانشگاه علوم دریایی خارگ یکی از مراکز پرورش تامین نیروی تحصیل کرده در حوزه دریانوردی و صنعت نفت است.

فرمانده سپاه استان بوشهر با اشاره در سال‌های اخیر فارغ التحصیل های فراوانی در استان جویای کار هستند گفت: یکی از مشکلاتی که در استان وجود دارد خروجی فارغ التحصیلان دانشگاه با اشتغال ایجاد شده تناسب ندارد و باید تدبیر ویژه‌ای برای رفع این تناسب اندیشیده شود.

سردار رزمجو گفت: دانشگاه به‌عنوان خط مقدم مراکز آموزشی و علمی کشور باید در حوزه‌های فرهنگی بصورت هوشمندانه ورود کنند؛ به‌عنوان مثال درسی به‌عنوان حماسه خارگ برای دانشجویان تدریس شود.

وی اظهار داشت: باید رشادت‌های اهالی شریف خارگ در هشت سال دفاع مقدس به‌عنوان یک درس مقاومت تدریس شود تا جوانان ما با انگیزه‌های مقاومت این اهالی شریف آشنا شوند.

فرمانده سپاه استان بوشهر افزود: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارگ طی سالیان اخیر ورود مناسبی در حوزه فرهنگی داشته است که می‌توان به یادواره شهدای اهل سنت و یادواره ملی شهید مهدوی اشاره کرد که این کارها باید با برنامه ریزی مدون تداوم داشته باشد و همیشه در دانشگاه فضای فرهنگی حاکم باشد.

ایجاد ۸ رشته کارشناسی ارشد

حسین سهولی زاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارگ نیز اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی در جزیره مقاوم خارگ نماد توسعه اقتصاد مقاومتی بوده و در راستای ایجاد اشتغال اقدامات فرا دانشگاهی به انجام رسانده است.

وی افزود: در راستای ارتقای سطحی کیفی و کمی ناوگان دریایی کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارگ در سال ۹۴ دو تفاهم نامه داخلی با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش ایران و یک تفاهم نامه بین اللملی با یک شرکت کلمبیایی در راستای جذب دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد خارگ کرده است.

سهولی‌زاده با اشاره به توسعه علمی، آموزشی و همچنین جذب هشت رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارگ گفت: با تشکیل کارگروه های متعدد و برنامه ریزی مدون صورت گرفته در حوزه آموزشی و همچنین نیاز سنجی و نظر خواهی از شرکت‌های نفتی مستقر در جزیره و همچنین اهالی خارگ و همکاری ویژه مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی و باتوجه به نیاز منطقه رشته‌های کارشناسی ارشد نفت و مدیریت و برق اخذ شد و در سالیان اخیر بیش از ۵۰۰ دانشجو در دوره کارشناسی ارشد در جزیره خارگ مشغول به تحصیل شده‌اند.

رئیس دانشگاه ازاد اسلامی واحد خارگ تصریح کرد: در حوزه فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارگ به‌صورت ویژه ورود داشته است، سال ۹۴ یادواره ملی شهید مهدوی در دانشگاه ازاد اسلامی با حضور سردار رزمجو و خانواده شهید نادر مهدوی و همچنین در سال ۹۵ یادواره شهدای اهل سنت جزیره خارگ با حضور سردار علی فضلی برگزار شد که امسال هم در نظر داریم یک همایش ملی با مضون خلیج فارس و دفاع مقدس در این دانشگاه برگزار کنیم.

اجرای پروژه‌های متعدد عمرانی در دانشگاه دیر

عبدالعزیز بحرانی رئیس دانشگاه آزاد بندر دیر اظهار داشت: باتوجه به نزدیکی دانشگاه بندر دیر به تاسیسات عظیم قلب انرژی کشور در عسلویه خوشبختانه توانستیم رشته مورد نظر بخش صنعت را تامین کنیم؛ روند علم آموزی در شهر دیر در حدود ٩ سال اخیر با حضور دانشگاه آزاد اسلامی روند صعودی بوده است.

وی افزود: فعالیت‌های دانشگاه دیر در حوزه آموزشی خلاصه نشده و به‌صورت ویژه در حوزه فرهنگی ورود داشته‌ایم و با تشکیل کارگروه فرهنگی در دانشگاه دیر یادواره شهدای دانشجو بصورت مستمر برگزار می شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دیر تصریح کرد: این دانشگاه در سال ٨٧ در راستای تامین و ارتقای سطح علمی اهالی شریف دیر و نیروی انسانی شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی تاسیس شد که هم اکنون با ٢٧ رشته مهندسی توانسته‌ایم بستر علمی و آموزشی دیر را ارتقا کیفی دهیم.

بحرانی با اشاره به اجرای پروژه‌های متعدد عمرانی در دانشگاه آزاد اسلامی دیر گفت: با برنامه ریزی مدون صورت گرفته در حوزه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد دیر و ارتقای زیرساخت‌های سخت‌افزاری آموزشی در دیر انشاءالله ساختمان آموزشی واحد دیر با حضور مسئولان ارشد دانشگاه و استان افتتاح خواهد شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی دیر افزود: یکی از اهداف مراکز آموزشی باید مستند سازی و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و رزمندگان دقاع مقدس باشد و این دانشگاه آمادگی همکاری برای برگزاری همایش ملی خلیج فارس و دفاع مقدس را دارد.