تشریح وضعیت ترافیک صبحگاهی معابر پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این گزارش هم اکنون بزرگراه حکیم به سمت شرق از خیابان پیامبر تا خیابان شیخ بهایی ترافیک پرحجم گزارش شده است همچنین در بزرگراه همت به سمت شرق از بزرگراه باکری تا خیابان گاندی تردد خودروها با کندی صورت می گیرد.

بر اساس این گزارش در بزرگراه هاشمی رفسنجانی به سمت شرق از خیابان سردار جنگل تا تونل نیایش ترافیک پرحجم بوده و حرکت خودروها به کندی انجام می شود.

مرکز کنترل ترافیک از رانندگان درخواست کرد از توقف ناگهانی و ترمزهای پی در پی در هنگام پرحجم بودن ترافیک جدا خودداری کرده و فاصله طولی با خودروی جلویی را رعایت کرده تا از ایجاد تصادفات جلو به عقب که بیشترین سهم تصادفات در زمان کندی حرکت خودروها را دارد، جلوگیری شود.