به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز سه‌شنبه سهام آسیایی با بی‌توجه به افت روز گذشته وال‌استریت، رشد کردند درحالی‌که انتظار یک افزایش نرخ بهره دیگر تا پایان امسال، باعث شد دلار تثبیت شود.

ام‌اسی‌آی، گسترده‌ترین شاخص آسیا-اقیانوسیه در خارج ژاپن ۰.۵ درصد رشد کرد.

با بازگشایی بازارها پس از تعطیلی عمومی در دوشنبه، شاخص سهام زاپن، نیکی، ضررهای اولیه خود را جبران کرد و ۰.۴ درصد به ارزش خود افزود.

سهام کره در اولین روز معاملات این ماه خود با انتظار از این که تنش‌های کره‌شمالی کاهش می‌یابد ۲ درصد جهش کرد.

روز دوشنبه پس از این که چند شاخص کلیدی آلمان و آمریکا به بالاترین سطح خود رسیدند و رکورد زدند، سهام جهانی اندکی کاهش یافت.

پس از این که داده‌های روز دوشنبه نشان داد تولید صنعتی آلمان در ماه آگوست به بزرگترین افزایش ماهانه خود در بیش از ۶ سال، دست یافته است، یورو تقویت شد و با ۰.۳ درصد افزایش به نرخ ۱.۱۷۷۳ دلار رسید.

پس از این که دلار نزدیک به بالاترین سطح ۱۰ هفته‌ای خود معامله شد، روز دوشنبه با تقویت یورو، در برابر سبدی از ارزهای مهم افت کرد. دلار آمریکا در برابر ین ژاپن بالا رفت اما در برابر یورو و سبدی از ارزهای مهم افت کرد.

دلار در نرخ ۱۱۲.۶۸ ین در برابر رقیب ژاپنی خود تثبیت شد. دلار در جمعه گذشته تا حد ۱۱۳.۴۴ ین افزایش یافته بود که بالاترین میزان آن از ۱۴ جولای است.

شاخص دلار هم از نرخ روز جمعه خود که برابر با ۹۴.۲۶۷ بود به ۹۳.۵۳۶ کاهش یافت.

در پایان معاملات روز دوشنبه شاخص صنعتی داوجونز با ۰.۰۶ درصد افت به رقم ۲۲۷۶۱.۰۷ رسید و اس‌اندپی ۵۰۰ با لغزشی ۰.۱۸ درصدی برابر با ۲۵۴۴.۷۳ شد و ترکیبی نسدق هم ۰.۱۶ درصد افت داشت تا در رقم ۶.۵۷۹.۳ بسته شود.

پیش‌خرید طلای آمریکا هم برای تحویل در ماه دسامبر با رشدی ۰.۸ درصدی به ۱۲۸۵ دلار برای هر اونس رسید.