۳۱۴ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید در گلستان پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان حسینقلی قوانلو در چهل و سومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: از ابتدای سالجاری و پس از اجرای مجدد طرح رونق تولید در سطح کشور ۸۸۰ واحد و طرح تولیدی استان از بخش های مختلف صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جهت دریافت تسهیلات رونق تولید در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده اند که پس از بررسی کمیته کارشناسی و در نهایت تصویب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، از این تعداد ۵۹۴ در خواست جهت دریافت مبلغی بالغ بر ۷۶۶ میلیارد تومان تسهیلات به بانک های استان معرفی شده اند.

وی افزود: از این تعداد تا کنون ۲۱ واحد موفق به اخذ بیش از ۳۱ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید از بانک های استان شده اند، که از نظر مبلغ پرداخت شده استان گلستان در رتبه هشتم کشور قرار دارد.

به گفته قوانلو در میزان مبلغ معرفی شده به بانک ها از محل این طرح هم استان گلستان در جایگاه هفتم کشور قرار دارد که نشان دهنده عزم جدی مسئولان استان برای رفع مشکلات واحدها و طرح های تولیدی استان است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان همچنین در خصوص اجرای طرح نوسازی و بازسازی صنایع در استان اظهار کر: از شروع این طرح در استان که در سالجاری اجرای آن آغاز شده است تعداد ۱۵۲ واحد جهت دریافت تسهیلات این طرح در سامانه ثبت نام کرده اند که از این حیث استان گلستان در جایگاه نخست کشور قرار دار.

قوانلو گفت: از این تعداد ۱۱۴ واحد جهت دریافت ۳۳۱ میلیارد تومان تسهیلات طرح نوسازی و بازسازی به بانک های استان معرفی شده اند که امیدواریم با همکاری بانک ها در اجرای این طرحهم موفق باشیم.

لازم به ذکر است؛ پس از اجرای موفق طرح رونق تولید در ایجاد تحرک و پویایی در واحدها و طرح های تولیدی کشور در سال گذشته ، دولت برای سالجاری مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جهت اجرای طرح رونق تولید و ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات هم برای اجرای طرح نوسازی و بازسازی صنایع پیش بینی کرده است.