جمعیت بانوان فرهیخته به رفع خرافات و موهومات حوزه دین بپردازند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از تبلیغات اسلامی هرمزگان، حجت الاسلام احمد حاتمیان مدیرکل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی، دوشنبه 17 مهر ماه 96 در جمع بانوان فرهیخته عرصه دین در سالن کنفرانس اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان، نهضت امام حسین(ع) را نهضتی روشنگرانه خواند و گفت: برای برجی جای سؤال است که چرا در جامعه ای که افراد آن قطرات آب وضوی اهل بیت(ع) را به تبرک می بردند سیدالشهدا(ع) را در کربلا به شهادت رساندند، سرمنشاء همه این اقدامات، چیزی جز جهالت و نادانی نبود.

وی در ادامه افزود:‌ همان افرادی که با شمشیر، فرزندان رسول خدا را به شهادت رساندند کسانی بودند که با نام قرآن آمدند و فرزندان پیام‌آور خداوند را شهید کردند.

مدیرکل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه تصریح کرد: مردم از شناخت بنیان های فکری بی نصیب مانده بودند و معاویه در طول ۴۲ سال، معرفی کننده ساحت دین مقدس اسلام بود، مردمان شام، پیامبر(ص) را ندیدند اما توده مردم، اخلاق زیبای حضرت محمد(ص)‌را ملاحظه نکردند.

حجت الاسلام حاتمیان ادامه داد:‌ مردم آن زمان، اهل بیت پیامبر(ص) را ندیدند و نشناختند و اسلام را از دید خالد بن ولید و پرچم دار آن معاویه شناختند، مسلمانانی که رفتار دینی را از معاویه آموخته بودند به امام حسین(ع) فحاشی می کردند، برخی به دلیل سطحی نگری و پایین بودن میزان شناخت و معرفت، هر صحبتی را می پذیرند.

وی بیان کرد: جمعیت بانوان فرهیخته باید با همت و تلاش خود و با ژرف نگری در راستای از بین بردن خرافات و موهومات شکل گرفته در حوزه دین به ویژه در زمینه نهضت عاشورا و فلسفه قیام اباعبدالله الحسین(ع) گام بردارند.

حجت الاسلام حاتمیان ادامه داد:‌ در جامعه تشیع، عزاداری ها و سوگواری ها را از بعد محبت و دلدادگی ها می توان شناخت علیرغم اینکه عقلانیت و خردورزی زیربنای محبت شیعیان به اهل بیت(ع) است، اما متاسفانه قدمگاه ها و امامزادگانی آمیخته با خرافات مردم بنا شده است.

وی با تاکید بر اینکه باید خرافات را از بین بانوان بزداییم، تصریح کرد:‌ خرافات و موهوماتی که مردم باورهای غلط از آن دارند و همچنین سفره هایی که آمیخته با خرافات در قدمگاه ها وجود دارد باید روشنگری کرد.

مدیرکل ادیان و مذاهب اسلامی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به کتاب امام حسین(ع) و ایران که یک مشرق‌شناس خارجی به رشته تحریر دراورده است گفت: در این کتاب شخصیت امام حسین(ع) به عنوان الگو معرفی شده و نگاه غیرمسلمانان نیز به شخصیت این امام بزرگوار اشاره شده است.

حجت الاسلام حاتمیان بیان داشت:‌ از آنجایی که امام حسین(ع) الگوی انسانیت، فضیلت‌ها و ارزش‌های انسانی است تمامی انسان‌های آزاداندیش نگاه الگویی به امام حسین(ع) دارند.

وی در پایان تاکید کرد:‌ در صورتی که آرمان های نهضت سیدالشهدا(ع) به مردم به خوبی تبیین می شد و مردم نیز نسبت به فلسفه قیام سیدالشهدا(ع) به معرفت و شناخت و آگاهی عمیق دست می یافتند بهتر می‌توانستیم از این فضائل بهره ببریم.

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