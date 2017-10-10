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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۹:۱۴

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور اعلام کرد؛

ترافیک سنگین در آزادراه کرج-تهران/ محور هراز تا ۸ آذر مسدود است

ترافیک سنگین در آزادراه کرج-تهران/ محور هراز تا ۸ آذر مسدود است

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از ترافیک سنگین در آزادراه کرج-تهران خبر داد و گفت: محور هراز نیز تا ۸ آذر مسدود است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی درباره آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور گفت: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین –کرج محدوده پایانه کلانتری و در ادامه آزادراه کرج-تهران در بیشتر مقاصد و به ویژه محور شهریار-تهران سنگین گزارش شده است.

وی افزود: ابتدای آزادراه ساوه-تهران و محور قائمشهر-ساری نیز دارای بار ترافیک سنگین هستند.

رحمانی با اعلام اینکه در سایر محورهای مواصلاتی ترد د به صورت روان گزارش شده است، افزود: بر اساس آخرین نقشه هواشناسی هم اکنون هیچ پدیده جوی در سطح جاده ها گزارش نشده است.

وی با توصیه به رانندگانی که قصد عزیمت در جاده های کوهستانی را دارند، افزود: در حال حاضر بارش برف و باران نداریم اما تردد در محورهای صعب العبور و گردنه های برف گیر با تجهیزات ایمنی کافی امکان پذیر است.

رحمانی درباره آخرین وضعیت محورهای مسدود نیز گفت: محور هراز از ۱۱ مهر تا ۸ آذر ۹۶ روزهای شنبه از ساعت ۱۲ تا ۱۸ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۷ تا ۱۸ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۷ تا ۱۲ هر هفته به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه مسدود است و تردد از محورهای جایگزین همچنین محور فیروزکوه و کندوان انجام می شود.

کد مطلب 4109564

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