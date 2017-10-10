به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان یکی از اعضای اتحادیه دانشگاه‌های اوراسیا میزبان آکادمی یوراس به منظور برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان « راهکارهای بین‌المللی سازی آموزش عالی برای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی» خواهد بود.

در این کارگاه که با حضور متخصصین در زمینه آموزش عالی از اقصی نقاط دنیا و همچنین دانشگاهیان، روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و بخش‌های بین الملل دانشگاه‌ها برگزار می‌شود جدیدترین راهکارها در زمینه آموزش عالی بین الملل بحث و تبادل نظر خواهد شد.

تقویت دیدگاه‌ها و روش‌های موثر بین المللی سازی آموزش عالی، تبادل تجربیات و ایجاد تعامل جهت به حداکثر رساندن بهره‌وری از جمله اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی است. در این مراسم دکتر مصطفی آیدین رئیس موسس یوراس سخنرانی می کند.

این کارگاه آموزشی در روز ۲۳ مهر سال جاری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود.

اتحادیه بین المللی دانشگاه های اوراسیا (یوراس) که در سال ۲۰۰۸ توسط دکتر مصطفی آیدین در استانبول تاسیس شده است، یک اتحادیه غیر انتفاعی است که با هدف ایجاد یک مجموعه در اوراسیا جهت بین المللی سازی و ارتقا آموزش عالی در این منطقه بوجود آمده است.

این اتحادیه تمامی مراسم ها، کنفرانسها، کنگره ها، پروژه ها، فعالیت ها، مطالعات، تحقیقات و مقالات و غیره را که به همبستگی علمی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی حوزه اوراسیا کمک میکند را دربرمیگیرد. با توجه به پتانسیل ویژه این منطقه و همچنین اهمیت دو قاره آسیا و اروپا، همکاری های نزدیک بین آنها ضروری است.

تعداد دانشگاه هایی که درحال حاضر عضو این اتحادیه هستند بیش از ۱۰۲ دانشگاه برتر از کشورهای مختلف بوده و این تعداد عضویت هر ساله سیری صعودی داشته است. یکی از اهداف اصلی اتحادیه یوراس تغییر روند تمرکز بر آموزش عالی از غرب به شرق، و هرچه قوی تر کردن آموزش عالی در کشورهای منطقه اوراسیا، بالاخص کشورهای قدرتمند منطقه است.