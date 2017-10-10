دیدار هیات عراقی با معاون دادستان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد حشمتی معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه گفت: تاکید ما بر همگرایی و هماهنگی جمهوری اسلامی ایران و عراق بر مبارزه با گروه های تکفیری است که استقلال و امنیت کشورها را بهم می زنند.

وی در خصوص این دیدار گفت: امیدواریم این تبادل اطلاعات موجب همگرایی کشورها به ویژه کشورهای مسلمان شود.

حشتمی به بحث نظارت در قانون اساسی کشور اشاره و تصریح کرد:این موضوع مورد توجه ویژه بوده است و ما در ساختار قضایی خود دو ساختار توانمند داریم که یکی سازمان بازرسی کل کشور است که به اجرای صحیح قوانین و حسن اجرای امور می پردازد که از زمان تشکیل خدمات گسترده ای داشته و دیگری دیوان عدالت اداری است.

وی گفت: سال گذشته با رئیس قوه‌قضائیه سفری به عراق داشتیم و دادستان ها یادداشت تفاهم نامه هایی امضا کردند، کشورهای اسلامی تمدن قوی دارند و این ظرفیت ها می تواند مورد استفاده دستگاه های اجرایی قرار گیرد و ما می توانیم زمینه اجرای این ظرفیت ها را فراهم کنیم.

معاون سازمان بازرسی کشور عراق نیز در این دیدار گفت: ما نیز معتقدیم سازمان بازرسی کل کشور در امر پیشگیری می تواند به ما کمک کند، یقین دارم تجربیات کشور ایران می تواند کمک شایانی به ما کند.