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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۹:۱۱

دیدار هیات عراقی با معاون دادستان ایران

دیدار هیات عراقی با معاون دادستان ایران

هیاتی از عراق صبح سه شنبه با معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه در محل کاخ دادگستری دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد حشمتی معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه گفت: تاکید ما بر همگرایی و هماهنگی جمهوری اسلامی ایران و عراق بر مبارزه با گروه های تکفیری است که استقلال و امنیت کشورها را بهم می زنند.

وی در خصوص این دیدار گفت: امیدواریم این تبادل اطلاعات موجب همگرایی کشورها به ویژه کشورهای مسلمان شود.

حشتمی به بحث نظارت در قانون اساسی کشور اشاره و تصریح کرد:این موضوع مورد توجه ویژه بوده است و ما در ساختار قضایی خود دو ساختار توانمند داریم که یکی سازمان بازرسی کل کشور است که به اجرای صحیح قوانین و حسن اجرای امور می پردازد که از زمان تشکیل خدمات گسترده ای داشته و دیگری دیوان عدالت اداری است.

وی گفت: سال گذشته با رئیس قوه‌قضائیه سفری به عراق داشتیم و دادستان ها یادداشت تفاهم نامه هایی امضا کردند، کشورهای اسلامی تمدن قوی دارند و این ظرفیت ها می تواند مورد استفاده دستگاه های اجرایی قرار گیرد و ما می توانیم زمینه اجرای این ظرفیت ها را فراهم کنیم.

معاون سازمان بازرسی کشور عراق نیز در این دیدار گفت: ما نیز معتقدیم سازمان بازرسی کل کشور در امر پیشگیری می تواند به ما کمک کند، یقین دارم تجربیات کشور ایران می تواند کمک شایانی به ما کند.

کد مطلب 4109569
حبیب احسنی پور

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