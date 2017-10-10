  1. استانها
  2. کرمان
۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۹:۱۹

مدیر عامل سازمان آتش نشانی کرمان:

برخورد پژو با تیر چراغ برق در کرمان حادثه آفرید/یک نفر درگذشت

برخورد پژو با تیر چراغ برق در کرمان حادثه آفرید/یک نفر درگذشت

کرمان - مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمان از برخورد یک دستگاه پژو ۴۰۵ با تیر چراغ برق در بزرگراه امام رضا (ع) خبر داد.

علی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی تماس تلفنی در ساعت ۲۹ دقیقه بامداد هیجدهم مهرماه گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه پژو ۴۰۵ با تیر چراغ برق در بزرگراه امام رضا (ع) دریافت شد.

وی با اشاره به اینکه در اثر این حادثه سرنشینان داخل خودرو محبوس شدند و احتمال حریق خودرو وجود داشت، افزود: با توجه به شدت حادثه سریعا از دو ایستگاه آتش نشانی دو دستگاه خودروی اطفاء حریق و امداد نجات سازمان آتش نشانی به محل اعزام شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمان گفت: در این حادثه متاسفانه پنج سرنشین خودرو پژو مصدوم شدند و یک نفر هم جان خود را از دست داد.

عسکری بیان کرد: به علت شدت حادثه مصدومان داخل خودرو محبوس شده بودند که با تلاش کارکنان سازمان آتش نشانی از خودرو خارج و توسط عوامل اورژانس به بیمارستان انتقال یافتند.

کد مطلب 4109573

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها