برخورد پژو با تیر چراغ برق در کرمان حادثه آفرید/یک نفر درگذشت

علی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی تماس تلفنی در ساعت ۲۹ دقیقه بامداد هیجدهم مهرماه گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه پژو ۴۰۵ با تیر چراغ برق در بزرگراه امام رضا (ع) دریافت شد.

وی با اشاره به اینکه در اثر این حادثه سرنشینان داخل خودرو محبوس شدند و احتمال حریق خودرو وجود داشت، افزود: با توجه به شدت حادثه سریعا از دو ایستگاه آتش نشانی دو دستگاه خودروی اطفاء حریق و امداد نجات سازمان آتش نشانی به محل اعزام شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمان گفت: در این حادثه متاسفانه پنج سرنشین خودرو پژو مصدوم شدند و یک نفر هم جان خود را از دست داد.

عسکری بیان کرد: به علت شدت حادثه مصدومان داخل خودرو محبوس شده بودند که با تلاش کارکنان سازمان آتش نشانی از خودرو خارج و توسط عوامل اورژانس به بیمارستان انتقال یافتند.