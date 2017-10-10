به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران دو روز پیش از سوی فدراسیون بین المللی آمار و تاریخ به عنوان یکی از کاندیداهای کسب عنوان بهترین مربی سال ۲۰۱۷ جهان انتخاب شد.

بازیکنان و مسئولان فدراسیون فوتبال شب گذشته در اردوی تیم ملی در ابوظبی با اهدای جایزه ای از کارلوس کی روش تقدیر کردند که سرمربی تیم ملی از این اتفاق شگفت زده شد.

کارلوس کی روش نیز با انتشار پیامی ضمن تشکر از بازیکنان تیم ملی و فدراسیون گفت: از همگی ممنونم. شما نیز بخشی از این موفقیت هستید.

تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۱۹:۳۰ امشب در دیداری تدارکاتی در شهر کازان روسیه به مصاف تیم ملی فوتبال روسیه می رود.