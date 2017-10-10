بیماری وحوش پارک ملی سالوک اکتیما تشخیص داده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اصغر مطهری اظهار کرد: طی اعلام آزمایشگاه دامپزشکی خراسان شمالی که مرجع رسمی اعلام نوع بیماری حیاتوحش است، بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک منتفی اعلامشده و بیماری شایع شده در منطقه سالوک «اکتیما» است.
مطهری افزود: در دو مرحله نمونههایی که از لاشههای کشفشده حیاتوحش پارک ملی سالوک به دامپزشکی استان ارسال شد، در هر دو مورد تشخیص بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک منتفی اعلام شد.
وی تصریح کرد: برخی علائم ظاهری بیماری اکتیما همانند بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک است اما نسبت به آن تلفات کمتری دارد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست خراسان شمالی بابیان اینکه منطقه بهصورت مستمر و مؤثر در حال پایش است، گفت: بیماری اکتیما بیماری مشترک بین دام اهلی و حیاتوحش است و ممکن است عوارض بسیار خفیف برای انسان نیز داشته باشد.
مطهری اضافه کرد: بهمنظور جلوگیری از شیوع بیماری و سلامت محیطبانان اقدامات ایمنی بهداشتی ویژهای از قبیل خرید و استفاده از البسه مخصوص انجام و توصیه به محیطبانان جهت رعایت اصول بهداشتی و ایمنی انجام پذیرفته است.
وی مطرح کرد: یکی از دلایل شیوع این بیماری میتواند به علت خشک بودن علوفههای مراتع در این فصل و تغذیه حیاتوحش از آن علوفه خشکی که معمولاً حیاتوحش را از ناحیه لب و دهان دچار آسیب و زخم میکند که میتواند سبب سرایت بیماری به علفخواران شود.
این مسئول گفت: تلفات بیماری اکتیما در حیاتوحش ضعیفتر همانند برهها و گونههایی که به هر دلیلی دچار ضعف بدنی هستند، بیشتر نمود پیدا میکند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست خراسان شمالی آخرین آمار لاشههای کشفشده را تاکنون ۳۰ رأس اعلام و اظهار کرد: با اقدامات خوبی که در حال انجام است امیدواریم این بیماری بهزودی کنترل شود.
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