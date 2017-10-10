عرضه نسل جدید لپ تاپ های قدرتمند «اسپکتر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسین ایج، هر دو مدل مجهز به پردازنده های نسل هشتم Core i۵ و i۷بوده و دارای یک ترابایت حافظه پرسرعت PCIe SSD۹ است. همچنین این لپ تاپ های قدرتمند قابلیت نصب حداکثر ۱۶ گیگابایت رم LPDDR۳ را دارند.

Spectre ۱۳ دارای بدنه آلومینیومی و نمایشگر فوق دقیق ۴K است و بلندگوهای آن در حاشیه نمایشگر قرار گرفته است. عمر باتری این لپ تاپ ۱۱.۵ ساعت است و شارژ ۵۰ درصد از باتری آن با فناوری شارژ سریع اچ پی در نیم ساعت صورت می گیرد.

Spectre x۳۶۰ لپ تاپی قابل تبدیل به تبلت است که می توان آن را به میزان ۳۶۰ درجه تا کرد. نمایشگر ۱۳ اینچی باریک، حسگر اثر انگشت، دوربین مادون قرمز برای شناسایی چهره کاربر و بازکردن قفل، قلم دیجیتال سازگار با برنامه Windows Ink ویندوز ۱۰ از جمله امکانات این لپ تاپ است. قیمت این دو لپ تاپ هنوز اعلام نشده است.