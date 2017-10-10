تلاش های جدید کویت برای حل بحران قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «الحیات»، کویت تلاش می کند تا پیش از برگزاری نشست آتی شورای همکاری خلیج فارس اختلاف های موجود میان کشورهای عضو این شورا که منجر به بروز بحران قطر شده را رفع کند.

در حالی که شورای همکاری خلیج فارس بعد از بحران قطر در آستانه فروپاشی قرار گرفته است یک منابع کویتی اعلام کرده اند که این کشور قصد دارد در طول چند روز آتی نمایندگانی به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اعزام کند تا از طریق آن فضا را پیش از برگزاری نشست آتی این سازمان آرام کند.

با توجه به اینکه این نشست احتمالا در اوایل دسامبر پیش رو برگزار خواهد شد، «عزام الصباح» سفیر کویت در بحرین هم گفت که نشست آتی شورای همکاری خلیج فارس صفحه جدیدی در روند همکاری های مشترک کشورهای حاشیه خلیج فارس و پایان خوشحال کننده ای برای اختلافات این کشورها خواهد بود.

سفیر کویت تأکید کرد که رهبران شورای همکاری خلیج فارس دانا هستند و برای مقابله با چالش های منطقه به دنبال تقویت ارتباط کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هستند و در چند روز آینده تلاش های دیپلماتیک در این راستا صورت می گیرد.

پیش از الصباح هم خالد الجار الله معاون وزیر خارجه کویت اعلام کرده بود کشورش آمادگی دارد تا نشست بعدی شورای همکاری خلیج فارس را در کویت برگزار کند و اختلافات موجود میان کشورهای عربی را رفع کند.