رایزنی وزارت علوم با ریاست جمهوری برای افزایش حقوق اساتید

حسین عسکریان ابیانه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بودجه لازم برای افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها گفت: سرپرست وزارت علوم در این خصوص با رییس سازمان برنامه جلسه ای داشته و با معاون اول رئیس جمهور هم قرار است جلسه ای داشته باشد.

وی ادامه داد: درحال حاضر همترازی حقوق اعضای هیات علمی وزارتین علوم و بهداشت در قبال کار بیشتر مطرح است که اگر اعتبارش تصویب شود برای اعضای هیات علمی وزارت علوم هم افزایشی در بر خواهد داشت.

معاون اداری مالی وزارت علوم افزود: اکنون در حال رایزنی با سازمان برنامه هستیم و برای اینکه حقوق اعضای هیات علمی را یکسان کنیم، نیاز داریم در جذب فوق العاده، افزایش داشته باشیم، با توجه به اینکه دولت اکنون پولی ندارد باید هماهنگی لازم را با دولت داشته باشیم تا زمانی که امکان پذیر شود.