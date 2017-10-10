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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۹:۳۸

در گفتگو با مهر اعلام شد:

رایزنی وزارت علوم با ریاست جمهوری برای افزایش حقوق اساتید

رایزنی وزارت علوم با ریاست جمهوری برای افزایش حقوق اساتید

معاون اداری مالی وزارت علوم با اشاره به جلسه سرپرست وزارت علوم با معاون اول رئیس جمهور گفت: در این جلسه در خصوص افزایش بودجه حقوق اعضای هیات علمی رایزنی خواهد شد.

حسین عسکریان ابیانه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بودجه لازم برای افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها گفت: سرپرست وزارت علوم در این خصوص با رییس سازمان برنامه جلسه ای داشته و با معاون اول رئیس جمهور هم قرار است جلسه ای داشته باشد.

وی ادامه داد: درحال حاضر همترازی حقوق اعضای هیات علمی وزارتین علوم و بهداشت در قبال کار بیشتر مطرح است که اگر اعتبارش تصویب شود برای اعضای هیات علمی وزارت علوم هم افزایشی در بر خواهد داشت.

معاون اداری مالی وزارت علوم افزود: اکنون در حال رایزنی با سازمان برنامه هستیم و برای اینکه حقوق اعضای هیات علمی را یکسان کنیم، نیاز داریم در جذب فوق العاده، افزایش داشته باشیم، با توجه به اینکه دولت اکنون پولی ندارد باید هماهنگی لازم را با دولت داشته باشیم تا زمانی که امکان پذیر شود.

کد مطلب 4109589
زهرا سیفی

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