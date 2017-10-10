محبوبیت ترامپ در جوامع روستایی آمریکا رو به کاهش است

به گزارش خبرگزاری مهر، نظرسنجی مشترک «رویترز» و مرکز «ایپسوس» نشان می دهد محبوبیت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، حتی قبل از پایان سال نخست زمامداری وی، در شهرهای کوچک و جوامع روستایی این کشور که ۱۵ درصد جمعیت آمریکا را در خود جای داده، رو به کاهش است.

در ماه میلادی گذشته (سپتامبر) ۴۷ درصد از مردم ساکن در نواحی روستایی آمریکا موافق ترامپ بودند حال آنکه ۴۷ درصد، از عملکرد وی ابراز نارضایتی کردند.

این در حالی است که نظرسنجی مشابه در ۴ هفته نخست دوران ریاست جمهوری ترامپ نسبت موافقین و مخالفین را ۵۵ به ۳۹ نشان می داد.

به این ترتیب، در جوامع روستایی، ترامپ محبوبیت خود را میان مردان، سفید پوستان و افرادی که تحصیلات عالی ندارند، تا حد زیادی از دست داده است.

این در حالی است که اگرچه مردم نواحی روستایی از عملکرد ترامپ در زمینه اقتصاد و امنیت ملی راضی هستند، به همان اندازه از سیاست ضد مهاجرتی وی انتقاد می کنند.

در ماه میلادی آگوست، ۵۶ درصد از مردم مناطق روستایی موافق سیاست های مهاجرتی ترامپ بودند حال آنکه این رقم در ماه میلادی سپتامبر به ۴۷ درصد کاهش یافت.