فراخوان نخستین جشنواره ملی ماه بلند غزل در زنجان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، ناصر مقدم با بیان اینکه این جشنواره برای ایجاد رقابت سالم میان شاعران غزل‌سرای کشور طراحی شده است، افزود: علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در نخستین دوره دوسالانه جشنواره ملی "ماه بلند غزل"، آثار خود را حداکثر تا ٣٠ دی ماه سال جاری به نشانی دبیرخانه دائمی این جشنواره و یا پست الکترونیکی آن ارسال کنند.

وی ادامه داد: این جشنواره در دو گروه سنی زیر سی سال و بالای سی سال برگزار می شود و علاقه‌مندان می‌توانند در دو بخش "تک اثر" و "کتاب" شرکت کنند، در بخش تک‌ اثر حداکثر ٣ اثر و در بخش کتاب با ارسال یک نسخه از مجموعه غزل چاپ شده در سال‌های ٩٥ و ٩٦ امکان شرکت در این جشنواره وجود دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: داوری آثار توسط اساتید مجرب و متعهد انجام خواهد شد و زمان اعلام نتایج، پایان فروردین‌ماه سال ٩٧ بوده و مراسم اختتامیه و معرفی نفرات برتر نیز در اردیبهشت‌ماه سال ٩٧ برگزار می‌شود.

مقدم افزود:در فراخوان این جشنواره نیز با اشاره به جوایز نفرات برتر در بخش تک اثر، آمده است: نفر اول مبلغ ١٥ میلیون ریال، نفر دوم مبلغ ١٢ میلیون ریال، نفر سوم مبلغ ١٠ میلیون ریال، نفر چهارم مبلغ ٧ میلیون ریال و نفر پنجم مبلغ ٥ میلیون ریال هدیه نقدی دریافت می‌کند.

وی ادامه داد: در بخش کتاب نیز نفر اول مبلغ ٢٠ میلیون ریال به همراه تندیس جشنواره را از آن خود کرده و به نفر دوم ١٥ میلیون ریال و نفر سوم نیز مبلغ ١٠ میلیون ریال اهدا می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: شرکت در این جشنواره برای عموم آزاد بوده و آثار ارسالی باید در قالب word و با فونت mitra١٤ تایپ شده و به انضمام فرم شرکت در مسابقه، تصویر کارت ملی و یک قطعه عکس پشت‌نویسی شده به نشانی دبیرخانه یا آدرس پست الکترنیکی ارسال شود. آثاری که فاقد فرم شرکت در مسابقه و کپی کارت ملی و عکس باشد، از داوری کنار گذاشته می‌شود.

مقدم افزود: ارسال آثار به منزله قبول مقررات جشنواره بوده و آثار ارسالی به شرکت‌کنندگان عودت نخواهد شد. حضور برگزیدگان در مراسم پایانی جشنواره الزامی است و عدم شرکت به منزله انصراف از جشنواره تلقی می‌شود.

وی با بیان اینکه زمان و مکان برگزاری مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی ماه بلند غزل متعاقبا اعلام خواهد شد، گفت: آدرس دبیرخانه دائمی جشنواره: زنجان، میدان استقلال، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان بوده و آدرس پست الکترونیکی جشنواره نیز zanjan.ghazal@gmail.com ثبت شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: نام این جشنواره از این بیت معروف حسین منزوی انتخاب شده است: پلنگ من، دل مغرورم، پرید و پنجه به خالی زد/ که عشق ماه بلند من ورای دست رسیدن بود.