فراخوان مشمولان کاردانی، دیپلم و زیردیپلم در مهر ۹۶

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی ناجا طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تمامی مشمولان کاردانی، دیپلم و زیردیپلم متولد ۱۳۵۵ تا پایان مهرماه ۱۳۷۸ که برگ آماده به خدمت به تاریخ ۹۶/۷/۱۹ دریافت کرده‌اند، باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند.

در این اطلاعیه آمده است، مشمولان ساکن تهران بزرگ باید ساعت ۶ صبح روز چهارشنبه مورخ نوزدهم مهرماه ۱۳۹۶ و مشمولان ساکن سایر استان‌ها نیز ساعت ۷ صبح تاریخ ذکر شده، در محل و مراکزی که در برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعلام شده، حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

عدم حضور به موقع در زمان و محل‌های تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی، محرومیت‌های اجتماعی را برای آنان در بر خواهد داشت. تمام مشمولان مذکور می‌توانند با مراجعه به پایگاه فرهنگی سرباز به نشانی www.vazifeh.ir مدارک و وسایل مورد نیاز جهت ارائه به مراکز آموزش را رویت و در موعد اعزام همراه داشته باشند.