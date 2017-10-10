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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۹:۴۴

مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل:

معقول سازی میزان مهریه زمینه‌ساز تحکیم خانواده‌ها است

معقول سازی میزان مهریه زمینه‌ساز تحکیم خانواده‌ها است

اردبیل – مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: معقول سازی میزان مهریه منجر به تحکیم بنیان‌ خانواده‌ها خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ستوده صبح سه‌شنبه در جلسه کمیته فرهنگی با موضوع کاهش طلاق در اردبیل تصریح کرد: در صورتی که بتوان نسبت به معقول سازی میزان مهریه راهکار عملیاتی پیاده ساخت، می‌توان در آینده تأثیر آن در کاهش طلاق را مشاهده کرد.

وی افزود: از جمله اینکه ادارات ثبت‌اسناد، تبلیغات اسلامی و پلیس می‌توانند نسبت به معقول سازی مهریه با پیاده‌سازی برنامه‌های فرهنگی اقدام کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان متذکر شد: از جمله اینکه می‌توان موضوع مهریه معقول را در جلسه تخصصی با روسای دفاتر ثبت اسناد و ازدواج و طلاق مطرح کرد تا هنگام ثبت بتوانند مشاوره معقولی به زوج‌ها ارائه دهند.

ستوده با بیان اینکه کاهش طلاق نیازمند راهکارهای عملیاتی است، ادامه داد: امروز طلاق به عنوان آسیب جدی در جامعه مطرح است و به عنوان منفورترین حلال در شرع اسلام شناخته می‌شود.

وی با تأکید به اینکه موضوع طلاق در شورای فرهنگ عمومی نیز مطرح شده است، تصریح کرد: در سال‌های اخیر توجه به این آسیب موجب شده تا حدودی میزان طلاق در اردبیل کاهش یابد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان به ضرورت کیفی سازی برنامه‌های کاهش سطح طلاق تأکید کرد و بیان داشت: به ویژه تمرکز به چند برنامه عملیاتی و پیاده‌سازی جدی آن به جای تمرکز بر چندین برنامه مورد تأکید است.

ستوده همچنین به ضرورت ارتقا سطح آگاهی جامعه از عواقب طلاق تأکید و اضافه کرد: انتظار می‌رود به ویژه سطح آگاهی و معلومات بانوان افزایش یابد.

وی متذکر شد: در موضوع فرهنگ سازی صدا و سیما نقش محوری دارد و لازم است کارشناسان موجه که به مسائل اجتماعی اشتهار دارند در برنامه های فرهنگ سازی دعوت شوند.

کد مطلب 4109603
محمد میرزایی ناطق

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