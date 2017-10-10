به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ستوده صبح سه‌شنبه در جلسه کمیته فرهنگی با موضوع کاهش طلاق در اردبیل تصریح کرد: در صورتی که بتوان نسبت به معقول سازی میزان مهریه راهکار عملیاتی پیاده ساخت، می‌توان در آینده تأثیر آن در کاهش طلاق را مشاهده کرد.

وی افزود: از جمله اینکه ادارات ثبت‌اسناد، تبلیغات اسلامی و پلیس می‌توانند نسبت به معقول سازی مهریه با پیاده‌سازی برنامه‌های فرهنگی اقدام کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان متذکر شد: از جمله اینکه می‌توان موضوع مهریه معقول را در جلسه تخصصی با روسای دفاتر ثبت اسناد و ازدواج و طلاق مطرح کرد تا هنگام ثبت بتوانند مشاوره معقولی به زوج‌ها ارائه دهند.

ستوده با بیان اینکه کاهش طلاق نیازمند راهکارهای عملیاتی است، ادامه داد: امروز طلاق به عنوان آسیب جدی در جامعه مطرح است و به عنوان منفورترین حلال در شرع اسلام شناخته می‌شود.

وی با تأکید به اینکه موضوع طلاق در شورای فرهنگ عمومی نیز مطرح شده است، تصریح کرد: در سال‌های اخیر توجه به این آسیب موجب شده تا حدودی میزان طلاق در اردبیل کاهش یابد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان به ضرورت کیفی سازی برنامه‌های کاهش سطح طلاق تأکید کرد و بیان داشت: به ویژه تمرکز به چند برنامه عملیاتی و پیاده‌سازی جدی آن به جای تمرکز بر چندین برنامه مورد تأکید است.

ستوده همچنین به ضرورت ارتقا سطح آگاهی جامعه از عواقب طلاق تأکید و اضافه کرد: انتظار می‌رود به ویژه سطح آگاهی و معلومات بانوان افزایش یابد.

وی متذکر شد: در موضوع فرهنگ سازی صدا و سیما نقش محوری دارد و لازم است کارشناسان موجه که به مسائل اجتماعی اشتهار دارند در برنامه های فرهنگ سازی دعوت شوند.