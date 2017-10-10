به گزارش خبرنگار مهر، بازگشایی معابر و تخریب بخش‌هایی از املاک شهروندان که در مسیر تبدیل کوچه به خیابان در بعضی از مناطق شهر قرار دارند، یکی از دغدغه های اصلی شورای پنجم و شهرداری در گناوه است.

در همین راستا منتخبین مردم در شورای شهر برای حل مشکل گذر ۱۶ متری سیزده آبان که وصل کننده دو منطقه پر جمعیت گناوه خیابان پیروزی به خیابان ۱۳ آبان در محله سادات است در منزل یکی از اهالی محله امامزاده نشستی داشتند که تعامل و حسن نیت طرفین نشان از همکاری و میل و رغبت جهت ساخت و تکمیل این پروژه مهم داشت.

روح‌الله ملک‌زاده رئیس شورای اسلامی شهر گناوه صبح سه‌شنبه در این نشست گفت: آمده‌ایم که این پروژه نیمه‌تمام و این گذر ۱۶ متری که مسیری بسیار موثر و تاثیر گذار بر کاهش ترافیک شهر است را کامل کرده و به پایان برسانیم.

وی افزود: توافق شهرداری و مالکین یک پیروزی دو طرفه است و شورا و شهرداری با تمام توانی که دارد برای رسیدن به توافق و خدمت به همشهریان و مالکین تلاش خواهد کرد.

ملک‌زاده در ادامه اظهار داشت: تکمیل این پروژه به سود و نفع همه است چرا که از یک سو ارزش ملکی و تجاری ساکنین چندین برابر می شود و از سوی دیگر ساخت جدید باعث زیبایی نمای شهر است.

رئیس شورای شهر در پایان از ایجاد یک کار گروه در شهرداری برای رایزنی و عقد قرارداد و همچنین پیگیری و حل مشکلات مردم در این گذر خبر داد و نتیجه این نشست را بسیار امیدوار کننده و موثر دانست.