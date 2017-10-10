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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۹:۴۹

رونمایی از نمایشنامه «شوایک، سرباز ساده دل»

رونمایی از نمایشنامه «شوایک، سرباز ساده دل»

نمایشنامه «شوایک، سرباز ساده دل» نوشته حمیدرضا نعیمی روز سه شنبه ۱۸ مهر در تالار وحدت رونمایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشنامه «شوایک، سرباز ساده دل» نوشته حمیدرضا نعیمی که توسط انتشارات «نودا» به چاپ رسیده است، روز سه شنبه ۱۸ مھر ساعت ۱۹:۳۰ طی مراسمی در تالار وحدت (سالن کنفرانس) در حضور تنی چند از منتقدان و نویسندگان رونمایی می شود.

نمایش «شوایک، سرباز ساده دل» به کارگردانی حمیدرضا نعیمی ھر شب ساعت ٢١ با حضور فرھاد آییش، حامد کمیلی، امیرحسین رستمی، بھناز نازی، مھران رنج بر، کتانه افشاری نژاد، کامبیز امینی، یعقوب صباحی،   محسن گودرزی، بھار نوحیان، رضا جھانی، محسن سالاری و مرجان فریقی در تالار وحدت روی صحنه می رود.

کد مطلب 4109613
فریبرز دارایی

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