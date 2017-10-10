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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۹:۴۴

عضو شورای شهر بوشهر:

وضعیت طرح جمع‌آوری سگ‌های ولگرد در بوشهر مشخص شود

وضعیت طرح جمع‌آوری سگ‌های ولگرد در بوشهر مشخص شود

بوشهر - عضو شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: وضعیت طرح جمع‌آوری سگ‌های ولگرد و بلاصاحب در بوشهر مشخص شود.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره شمشمیری صبح سه‌شنبه در نشست با اعضای شورای شهر بوشهر با تبریک روز کودک اظهار داشت: باید نگاه ویژه‌ای به کودکان و سالمندان شهر داشته باشیم.

این عضو شورای اسلامی شهر بوشهر اضافه کرد: انتظار داشتیم که مدیریت شهری در این روز برای کودکان که آینده‌سازان این شهر هستند برنامه‌های متنوعی تدارک می‌دید اما کاری در این زمینه صورت نگرفته است.

وی خاطرنشان کرد: کودکان و نوجوانان با توجه به ویژگی‌های خود بیش از گروه‌های دیگر  حضور در فضاهای عمومی شهر را تجربه می‌کنند که ساماندهی و مناسب‌سازی فضاهای شهر مطابق با نیازهای آنها یکی از اموری است که می‌توان انجام داد.

شمشیری بیان کرد: سالمندان نیز  بخش دیگر از افراد جامعه هستند که می‌بایستی در طرح‌های شهری مناسب‌سازی برای استفاده افراد سالمند نیز دیده شود و همچنین برنامه‌های اجتماعی و متنوع برای دو قشر کودکان و سالمندان به صورت ویژه پیش بینی و اجرا شود و این مغفول واقع نشود.

وی ادامه داد: وضعیت مناقصه جمع‌آوری سگ‌های بلاصاحب و ارائه گزارشی از وضعیت پروژه ممیزی املاک که در سال گذشته توسط شهرداری برون سپاری شده است، مشخص شود.

کد مطلب 4109615

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