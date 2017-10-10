تلاش برای عمران و آبادانی منطقه تاریخی «توس»

به گزارش خبرنگار مهر، امیر شهلا سه شنبه شب در گفتگو با رادیو خراسان اظهارکرد: اعضای شورای پنجم شهر مشهد به صورت جدی موضوع بازسازی و نوسازی آرامگاه فردوسی و شهر تاریخی توس را دنبال می کنند و در این راستا اقدام به ایجاد کمیسیون ویژه ای در شورا کرده اند.

وی افزود: طرح جامعه منطقه تاریخی توس در دست تهیه است و هم اکنون در مرحله اجرای مطالعات هستیم و پیمانکار آن نیز انتخاب شده است.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد تاکید کرد: مقام معظم رهبری ۲۱ سال قبل در بازدید از آرامگاه فردوسی و محدوده طوس بر اهمیت ویژه بازسازی و نوسازی این آرامگاه و محدوده تاریخی این منطقه تاکید داشتند که متاسفانه طی سال های گذشته این امر محقق نشده است.

شهلا خاطرنشان کرد: به دنبال تدوین نقشه عمران برای منطقه توس هستیم و با وجود اینکه محدوده توس تحت نظر شهرداری منطقه ۱۲ مشهد است اما میراث فرهنگی نیز باید ورود یابد .

وی در ادامه به بحث تحقق مدیریت واحد شهری اشاره کرد و اظهارکرد: لایحه مدیریت شهری از سوی وزارت کشور و در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شده است که تصویب این لایحه سبب تصمیم گیری موثر نمایندگان مردم در شورای شهر خواهدشد.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: به دنبال برندسازی در مشهدمقدس هستیم و این شهر باید به عنوان شهری فرامنطقه ای معرفی شود.