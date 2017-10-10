به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دستاری با اشاره به ماده۶ اساسنامه این نهاد در مورد همکاری و تعامل با مؤسسه‌های خیریه گفت: ارتباط و هماهنگی با این مؤسسه‌ها و تشکل‌های نیکوکاری مردمی داخل و خارج از کشور و تعامل و تبادل تجربه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آنها با هدف حمایت‌های مادی و معنوی از محرومان و تقویت و گسترش مشارکت مردمی انجام می‌شود.

وی به اشاره به اینکه یکی از وظایف کمیته امداد در برنامه ششم، شناسایی مؤسسه‌های خیریه از طریق بسترهای الکترونیکی است درباره چهارچوب اولیه تعامل با مؤسسه‌های خیریه توضیح داد: این خیریه‌ها باید دارای مجوز فعالیت رسمی از مراجع قانونی بوده و از حسن شهرت، سابقه اجرایی موفق اعضای قانونی هیئت امنای مؤسسه خیریه و بهره‌مندی از ساختارهای اجرایی کارآمد و مؤثر برخوردار باشند.

دستاری حجم فعالیت یا گردش مالی، فعالیت تخصصی در یکی از زمینه های ازدواج، اشتغال، مسکن، بهداشت، درمان یا معیشت و گستره جغرافیایی فعالیت موسسه خیریه را سه شاخص مهم در اولویت‌بندی این نوع مؤسسه‌ها برای همکاری با کمیته امداد برشمرد.

مدیرکل هماهنگی شبکه‌های مردمی و مؤسسه‌های عام المنفعه کمیته امداد درباره نحوه تبادل تفاهم نامه با مؤسسه‌های خیریه شناسایی شده گفت: دفاتر کمیته امداد در شهرستان مسئول انعقاد تفاهمنامه با مؤسسه خیریه مستقر در آن شهر یا منطقه است.

دستاری با اشاره به تفاهم نامه همکاری میان کمیته امداد با مرکز رسیدگی به امور مساجد گفت: در مرحله نخست، شناسایی مساجد فعال و تبدیل آنها به مراکز نیکوکاری مورد نظر است. پس از آن کمیته امداد در چارچوب قوانین مراکز نیکوکاری با این مساجد همکاری می‌کند. البته هم اکنون شناسایی، تقویت، انتقال تجربه و اجرای طرح هر مسجد حداقل یک جهیزیه در دستور کار کمیته امداد قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه هیچ مؤسسه خیریه‌ای به مرکز نیکوکاری تبدیل نخواهد شد گفت: فعالیت در قالب مراکز نیکوکاری فقط برای مساجد فعال شناسایی شده در محدوده محلات قابلیت اجرایی دارد. همچنین هیچ صندوق صدقه‌ای با نام مرکز نیکوکاری تولید و توزیع نمی‌شود بلکه در صورت نیاز، کمیته امدادصندوق‌های صدقه را در اختیار مراکز نیکوکاری قرار می‌دهد.

دستاری گفت: جلوگیری از آسیب های اجتماعی، تقویت روحیه کمک به مردم ، گسترش ارتباط خیران و مردم محله از کارکردهای اجتماعی مساجد است.