کاهش آبدهی قنات «قصبه»/امکان نابودی میراث جهانی وجود دارد

غلامرضا نبی پور صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسئولان قول هایی در خصوص لایروبی قنات قصبه داده اند ولی به دلیل عملی نشدن این قول ها شاهد مرگ تدریجی تنها اثر ثبت جهانی شده خراسان رضوی هستیم.

وی افزود: سال گذشته مراسم ثبت جهانی قنات برگزار شد و با این روند باید چند سال دیگر مراسم عزا و سوگواری قنات قصبه را نیز برگزارمی کنیم. طی چند سال گذشته ۲۲ لیتر آبدهی قنات کم شده که بررسی ها نشان می دهد عدم لایروبی دلیل این کاهش است.

عضو هیئت امناء قنات جهانی قصبه گناباد ابراز کرد: اخیرا ۵۰۰ متر با اعتباری که مالکین و اداره اوقاف تامین کرده اند لایروبی شده اما به دلیل کمبود اعتبار کار متوقف شده است.

وی بابیان اینکه رسوبات در دیواره و بستر قنات با عث تنگ شدن مسیر آب و بالا آمدن آن در بالا دست شده است گفت : رسوبات به مرور زمان با عث ایجاد لایه های سخت و زمخت در دیواره ها و بستر قنات می شود و از طرفی با بالا آمدن آب در بالا دست دیواره های قنات شروع به ریزش می کنند و هر روز بر میزان خسارت وارد شده افزوده خواهد شد.

سرفصلی برای لایروبی نداریم

سرپرست پایگاه جهانی قنات قصبه گناباد در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: ما در پایگاه سرفصلی برای لایروبی نداریم و تنها کمک ما به این موضوع، نیروی کارشناس و نظارت بوده است.

رسول صنوبری ادامه داد: در سال جاری آستان قدس، اداره اوقاف و خود مردم مبلغ ۶۰ میلیون تومان برای لایه روبی قنات کمک کرده اند که با این میزان توانسته ایم مقدار کمی را لایه روبی کنیم.

سرپرست پایگاه جهانی قنات قصبه بیان کرد: این انتظار درستی نیست که قنات قصبه از میراث فرهنگی است بلکه ثبت جهانی توسط دستگاه های مختلف صورت گرفته و ارگان هایی مانند جهادکشاورزی باید در این خصوص به صورت جدی وارد شوند.

صنوبری افزود: آستان قدس و اوقاف به عنوان سهامداران اصلی قنات قصبه با توجه به درآمدی که از محل قنات دارند کمک هایی را انجام داده اند ولی به نظر می رسد باید به صورت جدی ورود کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پروژه لایروبی قنات قصبه سه سال به طول خواهد انجامید که برآوردهای اولیه هزینه ای ۶ میلیارد تومانی را می طلبد که با اعتبارات قطره چکانی نخواهیم توانست این پروژه را به سرانجام برسانیم.