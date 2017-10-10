واگذاری ۴۵۰۰ فقره انشعاب فاضلاب در مرکز خراسان شمالی

عباسعلی گریوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اتمام اجرای شبکههای اصلی جمعآوری فاضلاب در منطقه غرب و شهرک فرهنگیان شهر بجنورد، اجرای شبکههای فرعی و نصب انشعابات فاضلاب این مناطق بااعتباری بالغبر ۳۳ میلیارد ریال آغازشده است.
گریوانی افزود: این دو پروژه شامل اجرای شبکه فرعی جمعآوری فاضلاب منطقه غرب بجنورد واقع در بلوار امام خمینی غربی به همراه نصب دو هزار و ۵۰۰ فقره انشعاب و اجرای شبکه فرعی جمعآوری فاضلاب شهرک فرهنگیان به همراه نصب دو هزار فقره انشعاب فاضلاب است.
وی با اشاره به مدتزمان ۶ ماهه اجرای این پروژهها عنوان کرد: طی این مدت هرچند ساکنان این مناطق با مشکلاتی مواجه خواهند بود اما اجرای این پروژهها در راستای ارتقاء بهداشت عمومی، حفظ محیطزیست و حفاظت از منابع آبهای زیرزمینی انجام میشود؛ بنابراین از ساکنان این مناطق خواهشمندیم با صبر و حوصله خود یاریگر ما در اجرای هرچه بهتر این پروژهها باشند.
معاون فنی و مهندسی شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی گفت: ساکنان این مناطق در صورت تمایل به استفاده از تسهیلات بانکی میتوانند جهت اطلاع بیشتر به امور آب و فاضلاب شهرستان بجنورد واحد مشترکین مراجعه نمایند.
گریوانی تصریح کرد: شهر بجنورد دارای ۸۸۵۲۸ مشترک آب و ۳۶۷۷۲ مشترک فاضلاب بوده و حدود ۴۸درصد جمعیت این شهر تحت پوشش خدمات فاضلاب شهری است.
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