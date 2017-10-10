به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی صبح سه شنبه در جلسه تهیه و تنظیم تعرفه عوارض محلی سال ۹۷ گفت: کارشناسان و مدیران درآمد مناطق ۴ گانه شهرداری همدان باید با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر جامعه برای ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران حوزه ساختمان و مسکن از پیش بینی عوارض نامتناسب با وضعیت اقتصادی پرهیزند و پیشنهادات بر اساس مشتری مداری باشد.

وی گفت: اگر هزینه پروانه ساختمانی املاک تجاری و مسکونی منطقی باشد متقاضیان استقبال می کنند اما در غیر اینصورت طبق سالهای گذشته با کاهش تقاضا مواجه خواهیم بود.

مجیدی افزود: کارشناسان باید آیتم های دارای اشکال را برای سال آینده اصلاح کنند.

معاون مالی اقتصادی شهرداری همدان یادآور شد: تعرفه عوارض محلی سال ۹۷ باید حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه سالجاری در جراید و رسانه های محلی به اطلاع عموم شهروندان همدان برسد.

وی با تاکید بر پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارگران خدمات شهری و فضای سبز و شرکتی ها در موعد مقرر از مدیران مالی مناطق ۴گانه خواست قبل از هر نوع پرداخت به سایر بخشها، پرداخت حقوق این قشر زحمتکش در اولویت قرار گیرد.