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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۹:۵۶

معاون مالی اقتصادی شهرداری همدان:

تعرفه عوارض ۹۷ شهرداری همدان با رویکرد واقع‌بینانه پیشنهاد می‌شود

تعرفه عوارض ۹۷ شهرداری همدان با رویکرد واقع‌بینانه پیشنهاد می‌شود

همدان - معاون مالی اقتصادی شهرداری همدان گفت: تعرفه عوارض ۹۷ شهرداری همدان با رویکرد واقع‌بینانه پیشنهاد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی صبح سه شنبه در جلسه تهیه و تنظیم تعرفه عوارض محلی سال ۹۷ گفت: کارشناسان و مدیران درآمد مناطق ۴ گانه شهرداری همدان باید با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر جامعه برای ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران حوزه ساختمان و مسکن از پیش بینی عوارض نامتناسب با وضعیت اقتصادی پرهیزند و پیشنهادات بر اساس مشتری مداری باشد.

وی گفت: اگر هزینه پروانه ساختمانی املاک تجاری و مسکونی منطقی باشد متقاضیان استقبال می کنند اما در غیر اینصورت طبق سالهای گذشته با کاهش تقاضا مواجه خواهیم بود.

مجیدی افزود: کارشناسان باید آیتم های دارای اشکال را برای سال آینده اصلاح کنند.

معاون مالی اقتصادی شهرداری همدان یادآور شد: تعرفه عوارض محلی سال ۹۷ باید حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه سالجاری در جراید و رسانه های محلی به اطلاع عموم شهروندان همدان برسد.

وی با تاکید بر پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارگران خدمات شهری و فضای سبز و شرکتی ها در موعد مقرر از مدیران مالی مناطق ۴گانه خواست قبل از هر نوع پرداخت به سایر بخشها، پرداخت حقوق این قشر زحمتکش در اولویت قرار گیرد.

کد مطلب 4109631

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