استفاده از پهباد برای تامین امنیت زائران اربعین در مرز مهران

یحیی الهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم ما و هم طرف عراقی با جدیت به دنبال این هستیم در اربعین سال جاری تسهیلات بهتری به زائران اربعین ارائه شود.

وی تصریح کرد: مأموریت امسال مرزبانی استان ایلام علاوه بر تسهیل و روان سازی تردد زوار کربلای معلی؛ ممانعت از خروج غیر مجاز افراد از مرز گمرکی مهران است.

الهی اظهار داشت: مرزبانی یکی از صدها دستگاه خدمات رسان و تسهیل کننده تردد زائران است که ماموریتی در این خصوص دارد، اما ماموریت مرزبانی خیلی بیشتر و سنگین تر است، در طول سال گذشته با همتایانمان در کشور مقابل در سطوح مختلف کشوری، استانی و منطقه ای ملاقات مرزی و نشست دیپلماتیک برگذار کردیم، همه موانع و معایب پیش بینی شده و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه ناپایداری امنیتی که در آن سوی مرزها وجود دارد، گفت: وضعیت داعش در کشور عراق در حال ریشه کنی است اما وضعیت امنیتی پایداری در عراق وجود ندارد و این ناپایداری امنیتی برای ما یک تهدید امنیتی است که مرزبانان ما با همکاری سایر دستگاه های امنیتی تمام تهدیدات را رصد نموده و با هوشیاری تمام از مرزهایمان مراقبت می کنیم.

وی گفت: مرزبانی با استقرار ۵ گردان در محوطه قرنطینه پایانه مرزی مهران علاوه بر امنیت و سهولت در تردد زائران عزیز امنیت طول ۴۳۵ کیلومتری مرز را هم تشدید می کنیم، هیچ کس بدون روادید و مدارک قانونی از مرز ما عبور نخواهد کرد، هم ما و هم طرف عراقی تجهیزات و امکانات بیشتری بکار گرفته ایم تا این امر محقق شود.

الهی افزود: ظرفیت و زیرساخت مهران به رغم اینکه در ۵۰ سال اخیر بی سابقه است اما بسیار کم هست و پاسخ گویی جمعیت زائران که هر سال رو به افزایش است، نیست، لذا بر اساس تدبیر ملی قرار است مرز خسروی بازگشایی شود و اگر این کار صورت بگیرد کمکی است به مرز مهران، با توجه به نا امنی و تهدیداتی که در آنسوی مرز هست ممکن است مرز خسروی بصورت پاره وقت فعال باشد، فعال بودن یا نبودن این مرز تدبیر ملی است و ما تسهیل کننده و امنیت ساز آن هستیم.