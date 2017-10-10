زهکش نیشکر هفت تپه سلامت روستاییان را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، اهالی روستاهای میان آب و سید خلف گوماط در شهرستان شوش تا کنون بارها به مسئولان شبکه بهداشت و درمان شوش مشکل زهکش های شرکت نیشکر هفت تپه را اطلاع داده اند اما نتیجه ای نگرفتند.

زهکش این شرکت دقیقا از وسط روستاهای میان آب و سید خلف عبور می کند. این زهکش دارای شیب تند و بدون حفاظ است و تبدیل به محل تلبار زباله شده و تا کنون تبعات و خطرات متفاوتی را برای اهالی به بار آورده است.

سال ۸۸ به علت طغیان آب های زهکش شرکت نیشکر هفت تپه، روستای سید خلف زیر آب رفت و همه زباله ها، روستا را قبضه کردند. چند سال بعد و در سال ۶۹ یک دختر از خانواده دلفی در زهکش افتاد و جان باخت.

نیشکر هفت تپه تاکنون برای بهبود این وضعیت هیچ گونه گام مثبت و موثری بر نداشته است. اهالی معتقدند سهم آنها از این شرکت تنها آلودگی، بیماری و تخریب محیط زیستشان است.

در این بین، سکوت سنگین برخی افراد با مخربان محیط زیست برای کنشگران شوشی قابل تحمل و توجیه نیست. این دودساز بزرگ گویی صدای اعتراض روستاییان را نمی شنود.

آتش و دود و خاکستر، گرمایی که زمین را نابود می کند و دود و خاکستری که آدمیان را آرام به ورطه نابودی می کشاند. همه نتیجه عقب ماندگی در برداشت محصول نیشکر است. وقتی هدف می شود مکیدن منابع زمینی و شعار افزایش تولید به ابتدایی ترین شکل، این نتیجه ناگزیر نابودی محیط زیست و به تبع آن تهدید سلامت شهروندان را به همراه دارد.