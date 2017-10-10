شفر هم استقلال را از هواداران پنهان کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز آبی پوشان با نظر وینفرد شفر از ساعت ۱۱ صبح در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود. تمریناتی که قرار است پشت درهای بسته و بدون حضور اصحاب رسانه و هواداران انجام شود. شیوه‌ای که آبی‌ها مدتهاست در پیش گرفته‌اند.

شاید منصوریان به دلیل نتایج نه چندان قابل قبول تیمش برای پنهان کردن تمریناتش از دید اصحاب رسانه و هواداران توجیه داشت، اما مشخص نیست سرمربی جدید این تیم چرا قبل از آن که حتی یکبار با این تیم به میدان برود تمریناتش را پشت درهای بسته انجام می‌دهد.

آبی پوشان در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۱۷ روز جمعه ۲۱ مهر در ورزشگاه آزادی میزبان تیم فوتبال فولاد خوزستان هستند و این اولین باری خواهد بود که وینفرد شفر هدایت این تیم را بر عهده می‌گیرد.