‍ ۶۹۹ کارگر خارجی فاقد پروانه کار در استان قزوین شناسایی شدند

مسعود بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار، بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار توسط کارفرمایان، کارگاه‌ها، نهادها، ادارات و صنوف ممنوع است.

وی با تاکید بر اینکه در صورت بکارگیری اتباع فاقد پروانه کار، کارفرمایان در مرحله نخست به ازای هر روز اشتغال به یک میلیون و ۵۴۹ هزار و ۸۸۵ ریال جریمه محکوم می‌شوند، گفت: در صورت تکرار، این مبلغ به ۳ میلیون و ۹۹ هزار و۷۷۰ ریال افزایش خواهد یافت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان افزود: بازرسان این اداره‌ کل در ۶ ماهه اول سال ۹۶، در بیش از۲هزار و ۱۵۰مورد بازرسی از واحدهای کارگری، صنعتی و خدماتی استان انجام دادند که در پی آن، ۶۹۹کارگر خارجی فاقد پروانه کار را شناسایی و برخورد قانونی لازم با این افراد و کارفرمایانشان صورت گرفت.

بابایی گفت: با توجه به اینکه بعد از شناسایی اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه در استان، در مرحله نخست رویکرد این مجموعه جایگزینی نیروی کار ایرانی است، در این مدت ۷۰۰نیروی کار ایرانی جایگزین نیروی کار غیرمجاز بیگانه در استان شدند.