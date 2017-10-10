به گزارش خبرنگار مهر، سردار منوچهر امان اللهی امروز سه شنبه در همایش راهوران محله که در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: توان فکری و مادی که در طراحی شهرها بکار گرفته شده است، کافی نیست و همچنان نواقص جدی دارد.

وی ارتقای فرهنگ ترافیک را نیازمند ورود تمامی افراد جامعه به این حوزه دانست و گفت: متاسفانه ناهماهنگی دستگاه های متولی در زمینه آموزش فرهنگ ترافیک بسیار زیاد است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود: مردم، مسئولان و رسانه ها باید بجا، درست و در حد لازم برای کاهش معضلات ترافیکی تلاش کنند.

وی گفت: رانندگان خودروهای شخصی باید به رعایت قوانین و مقررات رانندگی باور داشته باشند و اگر تخطی کردند، این مردم هستند که باید با تذکر به راننده خاطی به کمک پلیس بیایند.

سردار امان الهی اضافه کرد: هر فردی در هرجایی باید خود و دیگران را ملزم به ارتقای فرهنگ ترافیکی نمایند، چراکه اقدامات پلیس و سایر دستگاه ها در این زمینه کافی نیست و نیازمند عزم و اراده همگانی است.

وی تاکید کرد: پلیس به صورت شبانه روزی در راه های درون و برون شهری حضور دارد، اما مردم هم می بایست همراه و همکار آنان باشند.