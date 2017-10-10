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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۰

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه:

دستگاه های متولی در امر آموزش فرهنگ ترافیک ناهماهنگ عمل می‌کنند

دستگاه های متولی در امر آموزش فرهنگ ترافیک ناهماهنگ عمل می‌کنند

کرمانشاه- فرمانده انتظامی استان کرمانشاه ارتقای فرهنگ ترافیک را نیازمند ورود همگانی به این حوزه دانست و گفت: ناهماهنگی دستگاه های متولی در امر آموزش فرهنگ ترافیک بسیار زیاد است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منوچهر امان اللهی امروز سه شنبه در همایش راهوران محله که در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: توان فکری و مادی که در طراحی شهرها بکار گرفته شده است، کافی نیست و همچنان نواقص جدی دارد.

وی ارتقای فرهنگ ترافیک را نیازمند ورود تمامی افراد جامعه به این حوزه دانست و گفت: متاسفانه ناهماهنگی دستگاه های متولی در زمینه آموزش فرهنگ ترافیک بسیار زیاد است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود: مردم، مسئولان و رسانه ها باید بجا، درست و در حد لازم برای کاهش معضلات ترافیکی تلاش کنند.

وی گفت: رانندگان خودروهای شخصی باید به رعایت قوانین و مقررات رانندگی باور داشته باشند و اگر تخطی کردند، این مردم هستند که باید با تذکر به راننده خاطی به کمک پلیس بیایند.

سردار امان الهی اضافه کرد: هر فردی در هرجایی باید خود و دیگران را ملزم به ارتقای فرهنگ ترافیکی نمایند، چراکه اقدامات پلیس و سایر دستگاه ها در این زمینه کافی نیست و نیازمند عزم و اراده همگانی است.

وی تاکید کرد: پلیس به صورت شبانه روزی در راه های درون و برون شهری حضور دارد، اما مردم هم می بایست همراه و همکار آنان باشند.

کد مطلب 4109642

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