به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا ناظری بعد از ظهر دوشنبه در همایش «فرصت ها و تهدیدات فضای مجازی» شرق استان تهران طی سخنانی گفت: هجمه اخلاقی دشمن در جنگ نرم سبب بی آبرویی جوانان می شود، حمله امروز دشمن در فضای سایبری، حمله حیثیتی است.

وی با بیان این که امروز تمام توسعه علمی کشور از طریق فضای مجازی صورت می گیرد، گفت: اما در عین حال باید مراقب چالش های این فضا بود.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران ادامه داد: کوچک ترین غفلت، زوال و انحراف را در پی داشته و آبرو و حیثیت فرد را از بین می برد.

ناظری گفت: امروز حضور در فضای مجازی به راحتی دسترسی به یک گوشی تلفن همراه است، در این فضا باید بسیار مراقب بود، فضای مجازی در اقتصاد، امنیت و علمی و فرهنگی ورود کرده و محاسبات دستگاه های فرهنگی و اقتصادی را بر هم زده است.

وی با بیان این که نیروی انتظامی با راه اندازی پلیس فتا، بیش از ۸۲ درصد جرائم مجازی در شرق استان تهران را کشف و مجرمان را دستگیر کرده است، اظهار داشت: در برخی جرائم اقتصادی می توان زیان مالی را به مالباخته برگرداند، اما در جرائم مجازی حیثیتی و ناموسی نمی توان آبروی رفته یک خانواده را بازگرداند.

ناظری با اشاره به تاثیرات مخرب فضای مجازی، به قتل ستایش قریشی اشاه کرد و گفت: در صحبتی که قاتل ستایش با من داشت، متوجه تاثیرات فضای مجازی بر وی در قتل شدم و به خوبی رد پای فضای مجازی در قتل ستایش دیده می شود.

وی افزود: قاتل تحت تاثیر فضای مجازی اقدام به قتل کرده و داغ بزرگی بر پیشانی خانواده خود و مقتول گذاشت.