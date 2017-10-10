تکمیل ظرفیت دوره های کارشناسی دانشگاه آزاد تا ۲۱مهرماه ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، ثبت نام برای انتخاب رشته مرحله تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون سراسری ۹۶دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شده و تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۲۱ مهر ماه ادامه خواهد داشت.

تمامی داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری که متقاضی تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی هستند و در مرحله قبلی انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کرده یا نکرده اند، می توانند با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی www.azmoon.org نسبت به انتخاب حداکثر ۲۰ رشته محل اقدام کنند.

امکان ویرایش رشته محل های انتخابی نیز تا پایان مدت زمان ثبت نام برای داوطلبان فراهم است.

طبق اعلام مرکز سنجش و پذیرش نتایج پذیرفته شدگان تا پایان مهر ماه اعلام خواهد شد.