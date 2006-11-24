تملک بناهای فرسوده با سیستم بنگاهی و چانه زنی میسر نیست

مدیرعامل شرکت نوسازی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به اینکه تملک بناهای فرسوده نیازمند راهکارهای روشن است گفت: کار تملک در گذشته قفل شده بود و هیچ کس حاضر نبود که ملکش را به شهرداری بفروشد در حالی که ما سعی کردیم الگوی تملک را تغییر دهیم و با دعوت از مردم خواستار بررسی مشکلات به صورت منطقی شدیم که بسیار کارگشا بوده است.

دکتر علیرضا عندلیب با اشاره به اینکه در الگوی تملک پیشین در مقابل سئوال مردم از شهرداری که با واگذاری خانه های شان کجا بروند پاسخ شهرداری این بود که این مسئله شماست ، تاکید کرد: در مقابل مردم ، شهرداری همواره یک گزینه داشت و آن پول بود ، یا می پذیرفتند و یا با اعمال ماده 9 دادگاه تعیین تکلیف می کرد و مردمی که که خانه های شان را می خریدیم جایی برای زندگی نداشتند و با پولی که می گرفتند قادر به خرید خانه نبودند برای همین پروژه نوسازان را راه اندازی کردیم تا همزمان به مردم خانه های نو بدهیم.

وی با توجه به تدوین برنامه جامع نوسازی بافت فرسوده در تهران افزود: ما این برنامه را تدوین کردیم و در حال حاضر سعی داریم این طرح را در سیستم قانونی کشور اجرایی کنیم. در این طرح بافت فرسوده را تعریف کردیم و در گام اول به شناسایی بافت های فرسوده و در گام دوم به بررسی الگوهای مداخله پرداختیم.

عندلیب با بیان اینکه در طرح های جامع و تفصیلی تهران با کشیدن یک خط دور بافت های فرسوده و به بهانه اینکه حجم این بافت ها زیاد است تصمیم گیری ها به آینده موکول می شود و این بافت ها عملا از چرخه تصمیم گیری خارج می شود ، گفت: با تدوین طرح جامع نوسازی بافت فرسوده بسیاری از این مشکلات حل می شود و این طرح از نظر ما در حال حاضر قابل اجرا است ولی باید بتوانیم این طرح را به مراجع قانونی تحمیل کنیم که این پروسه ای زمانبر است.

وی در ادامه ایجاد پشتوانه های حقوقی لازم جهت اجرایی شدن این طرح را ضروری اعلام کرد و افزود: در این طرح نحوه تملک بناهای فرسوده ، نحوه مداخله در بافت های فرسوده ، شیوه های سرمایه گذاری و تولید سرمایه ، تعامل با جوامع درگیر با نوسازی ، بازسازی ساختار های فرسوده سازمان نوسازی ، نحوه همکاری با ارگان های دیگر و تعریف نوسازی به عنوان یک فرایند اجتماعی که باید حیات اقتصادی محله ها را متحول کند به صورت جامع گنجانده شده است.